Ascolti tv 17 ottobre: ecco chi ha vinto fra Rocco Schiavone 2 e Benvenuti al Sud

Ascolti tv ieri: la fiction Rocco Schiavone trionfa contro Benvenuti al Sud

Nella serata di ieri, 17 ottobre, è avvenuto lo scontro televisivo tra il ritorno di Rocco Schiavone 2 su Rai 2 e il film Benvenuti al Sud su Canale 5. Chi avrà vinto fra i due? Ecco i dati Auditel! Su Rai 2 l’amatissima fiction Rocco Schiavone, giunta alla sua seconda stagione, è tornata in grande stile sul piccolo schermo. Magistralmente interpretata dall’attore Marco Giallini, pronto ad imbattersi in nuove e spericolate indagini, la prima puntata della fiction ha raggiunto grandi risultati. È stata vista infatti da una media di 3.172.000 spettatori pari al 13.9% di share, vincendo la lotta degli ascolti in prima serata. Al secondo posto troviamo il film Benvenuti al Sud andato in onda su Canale 5 che, con protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio, ha divertito una media di 2.795.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Ascolti tv 17 ottobre: ecco i dati Auditel degli altri programmi in prime time

Dopo aver parlato del trionfo di Rai 2 con la prima puntata della fiction Rocco Schiavone 2, scopriamo come sono andati gli altri programmi in prima serata. Il film Lasciati andare, andato in onda su Rai 1 e con protagonisti: Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli e Carlo Luca De Ruggieri ha intrattenuto una media di 1.917.000 spettatori pari all’8.4% di share. La nuova puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli ha interessato una media di 2.088.000 spettatori pari ad uno share del 10%. L’amatissima soap opera Il Segreto spagnola ha appassionato su Rete 4 una media di 1.731.000 spettatori con il 7.7% di share.

I Dati Auditel degli altri programmi andati in onda ieri in prima serata

La nuova puntata de Le Iene su Italia 1 condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi ha interessato 1.735.000 telespettatori pari al 9.9% di share. La prima puntata del nuovo ciclo di Atlantide, trasmissione di La7 condotta da Andrea Purgatori, ha ottenuto una media di 613.000 telespettatori. Share del 2.9%. Su Tv8 MasterChef Italia 7, con Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann ha entusiasmato 559.000 spettatori pari al 2.7% di share. Infine sul Nove il film Cappuccetto Rosso Sangue ha raggiunto 266.000 spettatori e il 1.1% di share.