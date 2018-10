Anticipazioni Rocco Schiavone 2: un altro caso per il vicequestore

Rocco Schiavone 2: anticipazioni seconda puntata

Rocco Schiavone, il vicequestore più politically incorect d’Italia, è tornato in prima serata su Rai Due. La prima puntata ha permesso ai telespettatori che non hanno letto i romanzi di Antonio Manzini di fare un salto indietro nel tempo. Il primo episodio ha svelato il passato che tanto tormenta il vicequestore Schiavone. Il 7 luglio 2007, infatti, ha letteralmente stravolto e cambiato la vita del protagonista nato dalla penna di Antonio Manzini. Quel giorno è stata uccisa Marina, la moglie di Rocco. I sensi di colpa del protagonista da quel momento hanno preso il sopravvento e con questi la sua voglia di vendicare la moglie e cercare di farsi giustizia da solo. Dopo questa prima puntata ambientata a Roma, dalla seconda il vicequestore Schiavone tornerà in Valle d’Aosta. Cosa succederà nella seconda puntata della serie televisiva prodotta da Cross Productions?

Rocco Schiavone 2: Rocco Schiavone torna ad Aosta

Le anticipazioni ci rivelano che nella seconda puntata, Tutta la verità, Schiavone insieme alla sua squadra dovrà occuparsi della morte dei coniugi Moresi, entrambi uccisi. Insomma, una “rottura di c…..i del decimo livello“. Cos’è successo alla coppia? I cadaveri verranno ritrovati già in avanzato stato di decomposizione e sul luogo del delitto verranno trovati chiari indizi, l’assassino o gli assassini sono sicuramente entrati dalle finestre. Resta però da capire chi ha tolto la vita ai Moresi e per quale motivo, visto che non è stato rubato nulla nell’abitazione. Riuscirà Rocco Schiavone, con l’aiuto di Italo (Ernesto D’Argenio) e Caterina (Claudia Vismara) a risolvere il caso? I primi sospetti ricadranno sul figlio della coppia, sarà stato davvero lui?

Rocco Schiavone 2: quando andrà in onda la seconda puntata?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata di Rocco Schiavone 2 non ci resta che aspettare una settimana. Il secondo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva con Marco Giallini andrà in onda mercoledì 24 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.