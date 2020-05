Ascolti Tv 17 maggio 2020: i dati di Live-Non è la d’Urso e L’Allieva

Ascolti Tv domenica 17 maggio 2020: le replica de L’Allieva 2 conquistano la prima serata, i dati di Live-Non è la d’Urso

Continua a conquistare la prima serata di domenica le repliche de L’Allieva 2. Gli ascolti tv di 17 maggio 2020 vedono la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale vincere. Nel corso della serata di ieri, Barbara d’Urso con Live – Non è la d’Urso ha scelto di concentrarsi sull’emergenza legata al Coronavirus, visto che proprio oggi ha preso inizio la nuova Fase 2. Per quanto riguarda gli ascolti vediamo le repliche de L’Allieva 2 raccogliere davanti al piccolo schermo 3.984.000 di telespettatori con il 16.3% di share. Dall’altra parte, su Canale 5, il programma in prima serata di Barbara d’Urso ha conquistato 2.252.000 di telespettatori con il 12.6% di share (presentazione 2.279.000 – 8.7%), confermandosi il talk più seguito della serata. Su Rai 2, invece, Che tempo che fa ha intrattenuto 2.155.000 di telespettatori con l’8.3% di share e Che tempo che fa-Il Tavolo ha segnato il 7.6% con la presenza di 1.437.000 di telespettatori. Infine, su La7 Non è l’Arena ha conquistato 1.420.000 di telespettatori con il 7.1% di share (Non è L’Arena – Prima Pagina 1.592.000 – 6.5%).

Pomeriggio e access prime time Ascolti Tv domenica 17 maggio 2020: i dati di Domenica In con Mara Venier, I Soliti Ignoti e Paperissima Sprint

E mentre le riprese della terza stagione de L’Allieva sono state interrotte, le repliche continuano a intrattenere gran parte del pubblico italiano in prima serata. Nel pomeriggio del 17 maggio 2020 vediamo, intanto, Domenica In con Mara Venier ottenere la presenza di 3.045.000 spettatori con il 17.7% nella prima parte e 2.511.000 di telespettatori con il 17.9% nella seconda. L’access prime time vede poi trionfare Rai 1 con Soliti Ignoti – Il ritorno, che ha conquistato la presenza di ben 4.966.000 di telespettatori con il 19.4%. Dall’altra parte, su Canale 5, vediamo Paperissima Sprint interessare una media di 3.577.000 di telespettatori con uno share del 14.2%

Ascolti Tv 17 maggio 2020 preserale: L’Eredità su Rai Uno vs Avanti un Altro! su Canale 5

Gli ascolti tv del preserale vedono ancora sfidarsi Rai 1 e Canale 5, rispettivamente con L’Eredità e Avanti un Altro!. Scendendo nel dettaglio, i dati registrati ieri vedono L’Eredità-La Sfida dei 6 conquistare la presenza di 2.698.000 di telespettatori (17.4%) e L’Eredità 4.098.000 di telespettatori (21.5%). Invece, Avanti il primo! ha intrattenuto 1.660.000 di telespettatori (11.2%) e Avanti un Altro! 3.031.000 (16.5%).