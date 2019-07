Ascolti Tv 17 luglio 2019: Manifest vince la serata ma bene anche Camilleri

Qual è stato il programma più visto di mercoledì 17 luglio 2019? Gli ascolti

Nonostante l’estate e le vacanze, la televisione italiana non è di certo andata in ferie e dunque siamo pronti a scoprire quali sono stati i programmi più seguiti della giornata e della serata di ieri. In prima serata Raiuno ha riproposto al suo pubblico Conversazioni su Tiresia, lo spettacolo scritto e diretto dallo scrittore Andrea Camilleri e andato in scena unicamente al Teatro greco di Siracusa l’11 giugno 2018. Il grande scrittore è scomparso proprio nella mattinata. Canale 5 ha invece continuato la trasmissione della serie televisiva Manifest, mentre su Italia 1 è andata in scena la nuova tappa dei Battiti Live. Anche su Raidue è andata in onda una serie televisiva, Elementary. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti nella giornata di mercoledì 17 luglio 2019 e qual è stato il programma più visto? Andiamo ad analizzare i dati dello share.

Ascolti Tv mercoledì 17 luglio: nel prime time vince di poco Manifest su Canale 5 contro Conversazioni su Tiresia su Rai 1

Dopo la morte di Andrea Camilleri, il primo canale ha deciso di omaggiarlo trasmettendo il suo ultimo spettacolo teatrale. Conversazioni su Tiresia ha raccolto davanti al televisore 1.710.000 spettatori pari al 9.1% di share. Raiuno e Canale 5 si sono quasi uguagliati e così la serie Manifest ha vinto di poco, con 1.912.000 spettatori e l’11,4% di share. Su Raidue invece Elementary è stato scelto per la serata da 1.042.000 spettatori (5.7% di share), mentre i Battiti Live hanno raccolto 1.480.000 spettatori (8.5%). Chi l’ha Visto? Speciale Estate su Raitre ha interessato 1.573.000 spettatori con uno share del 9%. Rete 4 con I Legnanesi – 70 voglia di ridere… c’è! ha ottenuto il 5.7% di share con 933.000 spettatori. Su La7 In Onda è stato la scelta da 639.000 spettatori (3.4%).

Reazione a Catena su Rai 1 trionfa ancora contro Caduta Libera su Canale 5

La gara estiva tra i due quiz show delle due reti principali italiane, Raiuno e Canale 5, quest’anno è particolarmente avvincente. Una sfida nelle sfide che ieri, 17 luglio 2019, ha visto trionfare ancora una volta Marco Liorni su Gerry Scotti. Il quiz del primo canale migliora ancora e guadagna 3.423.000 spettatori (25.4%) mentre Reazione a Catena si “accontenta” del 18.6% di share con 2.421.000 persone davanti alla tv,