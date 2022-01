Ascolti tv ieri: Non mi lasciare e GF Vip, chi ha vinto. d’Urso rientra bene

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 17 gennaio 2022

—————- Per via di un inconveniente di produzione da parte di Nielsen, i dati auditel sono stati diramati con ampio ritardo.

Ascolti e share del prime time di lunedì 17 gennaio 2022 – Non mi lasciare su Rai Uno conquista 4.3 milioni di spettatori, staccando il GF Vip di quasi 1 milione di utenti (3.2 per il reality proposto da Canale Cinque). Se si guarda invece il dato dello share, il programma guidato da Alfonso Signorini fa meglio, grazie alla diretta lunghissima che si è protratta, come di consueto, fino a tarda ora.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Non Mi Lasciare nuova ha raccolto 4.312.000 spettatori (19.5%).

Rai Due: Delitti in Paradiso ha conquistato 1.211.000 spettatori (4.9%).

Rai Tre: Report ha catturato l’attenzione di 1.727.000 spettatori (7.6%).

Canale 5: Il Grande Fratello Vip ha convinto 3.230.000 spettatori (21.3%).

Italia 1: Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 961.000 spettatori (4.4%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 910.000 spettatori (5.1%).

La7: JFK – Un caso ancora aperto ha incollato innanzi al teleschermo 273.000 spettatori (1.5%).

Tv8: Creed II ha raccolto 233.000 spettatori (1.1%).

Nove: Palermo-Milano Solo Andata ha convinto 299.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv lunedì 17 gennaio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.142.000 spettatori (20.1%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.230.000 spettatori (16.5%).

Rai Uno: L’Eredità – Il Meglio Di ha raccolto 3.607.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.889.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 4.224.000 (20.8%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 17 gennaio 2022

Barbara d’Urso è tornata al timone di Pomeriggio Cinque, dopo aver ceduto il testimone a Simona Branchetti che ha condotto 20 puntata di Pomeriggio Cinque News. La conduttrice campana ha strappato un buon 15.7% di share, dato in aumento rispetto a quello fatto registrare dalla Branchetti.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 2.136.000 spettatori (16.1%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.238.000 spettatori (19.2%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.455.000 spettatori (18.7%).

Rai Uno: TG1 – David Sassoli l’omaggio del Parlamento Europeo ha raccolto 2.189.000 spettatori (13.51%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 488.000 spettatori (4.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.396.000 spettatori (15.8%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.445.000 spettatori (16.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.916.000spettatori (22.7%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.194.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.257.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.842.000 spettatori (15.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 2.311.000 spettatori (15.7%).

Ascolti Tv della mattina di lunedì 17 gennaio 2022