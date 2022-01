Pomeriggio 5, Barbara d’Urso torna in video: il gesto di Federica Panicucci

Il gelo, durato per circa un decennio, ormai non c’è più: Barbara d’Urso e Federica Panicucci, due volti di peso del palinsesto di Canale Cinque, hanno definitivamente archiviato gli attriti personali. Ulteriore testimonianza di ciò, sono le parole che la conduttrice di Mattino Cinque ha riservato in diretta alla collega campana, che dal 17 gennaio torna al timone di Pomeriggio Cinque, dopo la staffetta con la giornalista Simona Branchetti che l’ha sostituita alla guida del talk per tutte le feste natalizie e per i dieci giorni successivi alla Befana.

In chiusura della puntata di Mattino Cinque in onda lunedì 17 gennaio, Federica Panicucci ha ricordato il ritorno in video di Barbara. Queste le parole della compagna di Marco Bacini: “Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani vogliamo ricordare che oggi riprende Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso alle 17.25 su Canale 5. E noi invece torniamo con una nuova puntata domani”. A farle eco Francesco Vecchi che ha invitato i telespettatori a seguire Pomeriggio Cinque: “In bocca al lupo a Barbara”. “Certo Francesco, un grosso in bocca al lupo a Barbara…”, ha chiosato la 54enne di Cecina.

Senza dubbio un bel gesto che non era assolutamente scontato. Federica poteva tranquillamente non fare alcuna menzione alla collega, anche perché il suo programma non è in palinsesto subito dopo il suo. E invece ha voluto lo stesso tirare al volata alla 64enne napoletana.

Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 torna domani con una nuova puntata su #Canale5 pic.twitter.com/EPg1MGSs5O — Mattino5 (@mattino5) January 17, 2022

Federica Panicucci e Barbara d’Urso, così è arrivata la pace

Per circa due lustri, le due conduttrici hanno evitato qualsiasi tipo di contatto. Un gelo che, ancora oggi, non si sa di preciso perché si sia creato. Sia Barbara sia Federica non hanno mai reso noto il motivo che fece precipitare i loro rapporti personali. Quel che è certo è che per un lunghissimo periodo non si sono rivolte la parola, ignorandosi.

Il primo passo verso la pace sarebbe arrivato circa 3 anni fa: la prima a provare a sghiacciare la situazione pare sia stata la Panicucci che un bel giorno avrebbe incrociato la d’Urso negli studi Mediaset, iniziando a salutarla, cosa che pare non avvenisse da tempi lontanissimi. Un gesto che sarebbe servito a imbastire pian piano un dialogo.

Alla fine, le due presentatrici hanno recuperato un rapporto. A suggello di ciò, nel febbraio 2020 è arrivata, a sorpresa, un’ospitata in coppia a Verissimo delle due donne. “Le abbiamo riunite”, disse con soddisfazione e orgoglio Silvia Toffanin, che di fatto confermò pure che ebbero delle divergenze. Perché si è trattata di una conferma? Perché seppur era alquanto noto che i rapporti tra la d’Urso e la Panicucci erano stati azzerati, né l’una né l’altra ne avevano mai parlato pubblicamente.