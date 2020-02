Verissimo, Barbara d’Urso e Federica Panicucci insieme: bacio ‘storico’

Verissimo, l’abbraccio e il bacio ‘storico’ tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci: poi la battuta della conduttrice di Mattino 5 sulla napoletana e l’intervento di Silvia Toffanin

Verissimo, oggi sabato 29 febbraio, ha aperto la trasmissione ospitando quattro big di Mediaset per parlare dell’informazione in tv ai tempi del coronavirus. E, dopo molti anni, notizia nella notizia, si sono ritrovate fianco a fianco Federica Panicucci e Barbara d’Urso (con loro ci sono state anche Cesara Buonamici e Alessandra Viero), che nel passato avrebbero avuto parecchi attriti, che avrebbero provocato un gelo lungo circa un decennio. Oggi i rapporti sono stati del tutto recuperati, come testimoniato anche dall’abbraccio, condito da un bacio, tra le due donne. Durante l’intervista, inoltre, non è mancata una simpatica battuta della presentatrice di Mattino 5 sulla napoletana.

Silvia Toffanin: “Le abbiamo riunite”

“Tu Barbara sei stata la prima ad andare in onda domenica senza pubblico dopo che è scoppiata l’epidemia…”, ha detto Silvia Toffanin. “All’inizio – spiega Barbara – devo dire la verità, sono rimasta schockata. Io sono abituata a un pubblico di 300 persone a Live e ci dà molto… All’inizio ho detto: ‘Accipicchia non ce la faccio’, dopo 10 minuti però ho richiamato Mediaset e ho detto che andavo in onda; è un po’ come Vasco Rossi che deve fare un concerto a San Siro e gli spalti sono vuoti”. La Toffanin ha poi chiesto, visto che è molto attiva anche nella vita sociale, se si sia limitata in questi giorni. “Per forza!”, ha replicato la d’Urso. A questo punto si è inserita la Panicucci con una battuta simpatica: “Perché lei esce tutte le sere!”. Tutti gli attriti e le polemiche del passato sono in archivio; è arrivato addirittura un bacio. “Momento storico”, ha dichiarato Barbara. Anche la Toffani è intervenuta: “Le abbiamo riunite”.

Verissimo, si parla di coronavirus

“Viviamo una situazione fuori dal normale. Abbiamo la responsabilità di informare senza spaventare. Dobbiamo seguire le regole di chi ne sa più di noi”, ha fatto sapere la Panicucci che ha aggiunto: “I miei figli mi fanno molte domande, bisogna fermarsi, parlare e spiegargli cosa sta succedendo. E che devono stare tranquilli. In casa nostra c’è normalità, Milano non si deve fermare, come diceva Barbara bisogna andare nei ristoranti…”. Cesara Buonamici: “Vale la regola universale del giornalismo. Dobbiamo raccontare senza sposare una causa o un’altra. Questa poi è una situazione particolare […] Certo il coronavirus è pericoloso, non è né un’influenza ma nemmeno una peste.” Alessandra Viero: “Allo Spallanzani hanno isolato il virus. Importante perché conoscendolo può fare meno paura. … Potrebbe essere anche un virus stagionale e con l’innalzamento delle temperature potrebbe passare.”