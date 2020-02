Barbara d’Urso e Federica Panicucci: Verissimo celebra la ‘pax’, il post

Verissimo celebra la ‘pax’ tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci: il post del talk show. Dopo un gelo durato anni, le due big di Mediaset insieme: cosa era accaduto

Barbara d’Urso e Federica Panicucci entrambe ospiti a Verissimo domani 29 febbraio per parlare dell’attualità di questi giorni che è concentrata sul coronavirus, argomento ampiamente trattato quotidianamente sia dalla conduttrice di Mattino 5, sia da quella di Pomeriggio 5. Assieme a loro ci saranno anche Alessandra Viero e Cesara Buonamici. Notizia nella notizia, quindi: infatti è cosa nota che in passato la Panicucci e Barbara hanno vissuto un lungo periodo di ‘gelo’ (anche se le dirette interessate non lo hanno mai confermato in prima persona). Ora invece si ritroveranno fianco a fianco. Lo stesso programma Verissimo ha celebrato la ‘re-union’ con un apposito post sui suoi profili social.

Verissimo, Barbara e Federica con Cesara Buonamici e Alessandra Viero

“Domani, per una puntata unica di Verissimo, dopo tanto tempo, insieme una accanto all’altra, due star di Mediaset che costantemente ci raccontano cosa succede in questo momento! Federica Panicucci e Barbara d’Urso”. Questo il post del talk show di Silvia Toffanin che è apparso su Instagram, dopo che, pochi minuti prima, è stata pubblicata un’altra foto in cui venivano annunciate, oltre a Barbara e Federica, anche Cesara Buonamici e Alessandra Viero. Insomma, anche la trasmissione di punta del sabato pomeriggio Mediaset ha voluto celebrare la pace che diventerà anche plastica, come a dire televisiva, domani 29 febbraio. Ma che cosa è accaduto in passato tra le due?

Federica Panicucci e Barbara d’Urso: i retroscena

La pax tra le due big del Biscione sarebbe scoppiata poco più di un anno fa. A dare la notizia fu Panorama.it che raccontava un interessante retroscena. Cioè che dopo un gelo che sarebbe durato circa un decennio (per cause mai chiarite), a un certo punto fu la Panicucci a fare il primo passo verso una distensione dei rapporti. Passo ben accolto dalla d’Urso. Tant’è che a circa un mese dall’indiscrezione, sui social, nel febbraio 2019, le due conduttrici si scambiavano dei gesti simpatici, segno che il sereno era realmente tornato. Domani le vedremo vicine nello stesso salotto. Quello della Toffanin. Viva la pace!