Federica Panicucci dedica due video a Barbara d’Urso: il gesto e la pace

Federica Panicucci e Barbara d’Urso, dopo anni torna il sereno: la conduttrice di Mattino 5 dedica due video alla collega

Tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso è ormai tornato il sereno, dopo anni di gelo in cui le due conduttrici in forza a Mediaset non hanno avuto un rapporto idilliaco. La questione è piuttosto nota, anche se è giusto sottolineare che le dirette interessate non hai mai confermato tale voce. Fatto sta che oggigiorno la situazione si è ‘sbloccata’. Gli attriti paiono ormai essere acqua del tutto passata, come testimoniato dagli atteggiamenti recenti tenuti dalle due big di Canale 5. Che cosa è accaduto? Prima Barbarella ha menzionato Federica, poi quest’ultima ha risposto via social, dedicando due video alla collega. Il tutto con il sorriso sulle labbra e tanta simpatia.

Federica Panicucci menzione Barbara d’Urso su Instagram: disgelo

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbarella, parlando con Ronn Moss, ha narrato un simpatico dietro le quinte svoltosi nei corridoi di Mediaset. Nella fattispecie ha raccontato di quando ha indossato una parrucca per girare il promo di “Live: Non è la d’urso” ed ha incontrato Federica Panicucci. Quest’ultima nel vederla ha esclamato: “Sembri me!“. Nella giornata odierna la fidanzata di Marco Bacini ha confermato la versione della collega, pubblicando un paio di Stories in cui ha immortalato il momento in cui Barbara ha descritto l’aneddoto. “Confermo“, ha puntualizzato Federica, con tanto di emoticon ridenti. Sembra proprio che sia tornato il sereno tra le due. D’altra parte…

Il retroscena di gennaio: Federica Panicucci, il primo passo verso Barbara d’Urso

D’altra parte che ci fosse in corso una distensione tra le due conduttrici, non è notizia del tutto inaspettata. Circa un mese fa, Panorama.it, grazie a delle fonti molto vicine alle presentatrici, rendeva noto che dopo anni di gelo le due avevano ricominciato a salutarsi. Lo spiffero narrava inoltre che a fare il primo passo verso la ‘pace’ fosse stata la Panicucci che però avrebbe dovuto fare i conti con la reazione guardinga di Barbarella.