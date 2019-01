Barbara d’Urso e Federica Panicucci, disgelo dopo anni: il retroscena

Barbara d’Urso e Federica Panicucci, disgelo dopo anni di attriti. Il retroscena. Prima di Natale è successo l’inaspettato fatto: la fidanzata di Bacini ha rotto il silenzio con la collega

Sembra che nei corridoi di Mediaset, più precisamente al primo piano dello Studio 11 di Cologno Monzese, in questi giorni non si chiacchiera d’altro che del disgelo in corso tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci, dopo anni di attriti celati e mai confermati. A rivelare il retroscena è stato il magazine Panorama, che spiega come le due conduttrici in forza al Biscione siano tornate a salutarsi. Cosa che non facevano da lungo tempo, circa un decennio. “Apparentemente è solo una nota di colore, raccontata a Panorama.it da due fonti diverse, ma l’inaspettata ‘tregua catodica’ potrebbe mutare gli scenari delle alleanze tra i volti noti di Mediaset”, si legge sul portale online della rivista.

“Le due star di Canale 5 si sono incrociate per caso al primo piano dello Studio 11 ed è accaduto l’inaspettato”

Panorama ricostruisce gli attriti tra le due, fino ad arrivare a prima dello scorso Natale, quando Federica ha preso l’iniziativa. Ma andiamo con ordine. Entrambe “s’ignorano cortesemente da almeno un decennio, è arcinoto ad addetti ai lavori e appassionati di retroscena televisivi”. Meno noto è invece ciò che due lustri fa innescò dei ‘pruriti’ che via via si sono stratificati negli anni, causando un gelo siderale. Poi a fine dicembre 2018 sarebbe avvenuto l’inaspettato fatto. “Le due star di Canale 5 si sono incrociate per caso al primo piano dello Studio 11, dove entrambe hanno il camerino e le sartorie. ‘Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie’, ha esordito a sorpresa la Panicucci, lasciando senza parole le sarte e le altre persone presenti. Tutti, ma non la D’Urso, che sorridendo ha replicato: ‘Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose'”.

Federica e Barbara hanno continuato a salutarsi anche nei giorni successivi: si attende il selfie

Sempre Panorama.it svela che un’altra fonte ha sussurrato che le due big nei giorni seguenti allo scambio di battute hanno continuato a salutarsi cordialmente. Insomma, sembra proprio che l’aria si stia facendo meno pesante. Chissà se a breve arriverà un bel selfie insieme. A patto che un drink non vada di traverso a qualcuno.