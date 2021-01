Ascolti tv 17 gennaio 2021: trionfo Mina Settembre, d’Urso doppia sconfitta

La nuova fiction di Rai Uno ha raccolto il favore del grande pubblico, il ritorno di Live – Non è la d’Urso, invece, non è stato premiato negli ascolti

Chi ha vinto la sfida auditel di domenica 17 gennaio 2021? La concorrenza del prime time, per la terza domenica dell’anno, è stata particolarmente agguerrita. Da un lato, Rai Uno ha sfoderato un’altra inedita fiction, Mina Settembre con protagonista Serena Rossi. Dall’altro, su Canale 5, è andato in onda Live – non è la d’Urso, tornata dopo la lunga pausa natalizia. Grandi ospiti anche da parte degli altri due talk di punta della tv generalista: su Rai Tre Che tempo che fa, su La 7 Non è l’Arena di Massimo Giletti.

I dati del prime time domenicale

Entrando nel dettaglio dei dati auditel appena pubblicati, a vincere la serata è stata la nuova fiction made in Rai Uno, Mina Settembre che con una media tra i due episodi di 5 milioni e 836 mila telespettatori e il 22,6% di share ha conquistato il grande pubblico. La seconda puntata della serie interpretata da Serena Rossi andrà in onda eccezionalmente questa sera, lunedì 18 gennaio. Le successive avventure le ritroveremo poi ogni domenica per le restanti settimane.

A seguire, nella classifica dei programmi più visti del prime time troviamo Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il talk di Rai Tre ha raccolto un pubblico pare a 2 milioni e 243 mila 269 spettatori con l’8,10% di share (presentazione 1.780.923, 6,62%) . La parte finale della trasmissione, Che tempo che fa – Il Tavolo ha raggiunto una media di 1.365.150 (7,33%).

Il ritorno di Live – Non è la d’Urso è stato accolto da una media di 1 milione 995 mila e 070 affezionati con l’11% di share (presentazione 2.176.269 e 7,61%). Nonostante i numerosi ospiti, la conduttrice partenopea non è riuscita a tornare ai vecchi splendori e, dopo quasi un mese di assenza, ha raggiunto una granitica parte di pubblico. Con molta probabilità parte dei suoi aficionados hanno cambiato rete e hanno preferito seguire la fiction di Rai Uno ambientata proprio a Napoli.

A seguire, La7 ha offerto, come di consueto, il talk di Massimo Giletti, Non è l’Arena che ha raccolto nella prima parte una media di 1.544.512 spettatori con il 5,64% di share. La seconda parte di trasmissione è stata seguita da 889.338 utenti (6,20%). Su Italia1, il film della Marvel Fantastic 4 – I Fantastici Quattro ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.319.144 spettatori con il 5,04% di share.

Continuando su Rai Due, la serie tv F.B.I. ha interessato 1.217.000 soggetti e uno share del 4,4%. Infine, Rete4 ha offerto la visione del film drammatico Il piccolo Lord che ha raggiunto una media di 1.096.299 di pubblico (4,46%).

Il daytime della domenica pomeriggio

Anche questa domenica 17 gennaio, come di consueto, su Rai Uno è stata Mara Venier e la sua Domenica In ad accompagnarci lungo tutto il primo pomeriggio. La prima parte del talk, dedicato all’emergenza Coronavirus, è stato seguito da 3.714.000 spettatori con il 18,1% di share. La seconda parte, con ospite Lapo Elkann e Katia Ricciarelli, ha invece interessato 3.501.000 con uno share del 18,5%.

A seguire, Rai Uno ha offerto il programma condotto da Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera con ospiti Milly Carlucci e i fratelli Tognazzi, Ricky e Gianmarco. L’happening show della domenica ha tenuto compagnia a 2.718.000 affezionati, con uno share pari al 13,4%. Per la conduttrice toscana continua il successo riscosso con il suo programma del daytime domenicale e alza la media di telespettatori ottenuto lo scorso anno.

Su Canale 5, invece, Domenica Live non riesce nuovamente a battere la concorrenza e si arresta a una media di pubblico pari a 2.533.000 spettatori nella prima parte con il 12,6% si share (seconda parte a 2.117.000 e 10%). Rispetto alla scorsa settimana la d’Urso ha comunque fatto un passo in avanti e ha migliorato la media di telespettatori.

Il primo pomeriggio di Canale 5 è stato accolto con la messa in onda delle consuete soap. Beautiful ha racconto 2.500.000 spettatori, raggiungendo il 11,8% di share, Il Segreto ha conquistato 1.899.000 affezionati (9,4%) e Una Vita 1.886.000 utenti (10%).