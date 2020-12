Ascolti tv 17 dicembre 2020: Harry Potter batte Amadeus

By

Tutti i dati della giornata e della prima serata di ieri, che vedono trionfare la saga del maghetto più amato in tutto il mondo contro la finale di Sanremo Giovani

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, giovedì 17 dicembre 2020? A vincere nella prima serata è stato Harry Potter e il principe mezzosangue, che ha battuto la finale di Sanremo Giovani. Scendendo nel dettaglio, la saga in onda su Canale 5 ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 2.277.000 di telespettatori con il 12.3% di share. Invece, il programma su Rai Uno con Amadeus ha intrattenuto 1.878.000 di telespettatori con il 10.2% di share. Una vittoria forse per molti inaspettata quella di Harry Potter. Infatti, probabilmente i telespettatori si aspettavano che avrebbe vinto Sanremo Giovani. Invece, una grande fetta del pubblico ha preferito seguire il secondo film della saga diretto da David Yates.

Nel corso della finale del programma Rai Uno condotto da Amadeus sono stati, intanto, annunciati i 26 Big e le 8 nuove proposte per il Festival di Sanremo 2020. Sempre durante la prima serata di ieri, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show che ha intrattenuto 1.660.000 di telespettatori con il 9.5% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 1.374.000 di telespettatori con il 7.3% di share. Speciale Piazzapulita – La ricaduta su La7 ha informato 1.220.000 di telespettatori con il 5.3% di share. Su Rai2 9-1-1 in replica ha intrattenuto 939.000 telespettatori con il 4.9% di share.

Nell’access prime time di ieri, Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato la presenza di ben 4.790.000 di telespettatori, con uno share del 17.5%. Invece, Striscia la notizia ha raccolto di fronte al piccolo schermo 4.458.000 di telespettatori con il 16.3% di share. I dati del preserale indicano come vincitore Rai Uno con ottimi risultati: L’Eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.560.000 di telespettatori con il 20.6% e L’Eredità con 5.238.000 di telespettatori con il 24.7%. Dall’altra parte, su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida ha tenuto compagnia a 2.396.000 di telespettatori con il 14.2%, mentre Caduta Libera a 3.486.000 di telespettatori con il 16.8%.

Nel pomeriggio, i programmi e le soap hanno registrato i seguenti dati: