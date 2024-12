Ascolti Tv 17/12: Don Matteo, Belve, Coppa Italia. Tonfi e botti

Nella serata di ieri sera, martedì 17 dicembre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Don Matteo, fiction Rai con protagonista Raoul Bova. Questa è stata vista da 4.189.000 spettatori pari al 23% di share. Ha quindi battuto Canale 5 con la partita di Coppa Italia Juventus – Cagliari, seguita da 3.522.000 spettatori con uno share del 17.2%.

Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani. Le storie raccontate dagli ospiti alla conduttrice hanno appassionato 1.909.000 spettatori pari al 12.2%, chiudendo in bellezza. Su Rai 3 Amore Criminale ha segnato 813.000 spettatori e il 4.4%. Rete 4 con E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato un a.m. di 617.000 spettatori (4.4%). Il film Il Ragazzo E La Tigre su Italia 1 ha incollato davanti al video 1.155.000 spettatori (5.9%).

Lunedì 17 dicembre: access prime time e preserale

Nell’access prime time ancora una volta il programma più visto è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il game show è stato seguito da 5.732.000 spettatori (26.8%). Ha quindi battuto di molto Canale 5 con la puntata di Striscina La Notizia che ha ottenuto 3.200.000 spettatori pari al 15.8%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie, avendo scelta tra le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 e le storie di Un Posto Al Sole su Rai 3. La prima è stata scelta da 1.536.000 spettatori (7.3%). La seconda è stata vista da 1.481.000 spettatori (6.9%). Continua poi a non convincere Amadeus con il suo Chissà Chi È su Nove che ha ottenuto427.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte e 582.000 spettatori con il 2.7% nella seconda.

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha ottenuto 2.833.000 spettatori pari al 20.7% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.279.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.528.000 spettatori (19.8%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.742.000 spettatori (23.6%). Una sfida appassionante quindi, vinta dalla Rai anche se non di moltissimo.

Lunedì 17 dicembre: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi. Questa ha ottenuto con Uomini E Donne 2.369.000 spettatori pari al 23.7% (Finale 1.921.000 e 21.8%) e con Amici 1.739.000 spettatori pari al 19.5%. A seguire Pomeriggio Cinque è stato visto da 1.384.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 1.663.000 spettatori pari al 15.6% nella seconda parte (I Saluti a 1.928.000 e il 16.5%). Su Rai 1 La Volta Buona è stato visto da 1.542.000 spettatori con il 13.7% nella prima parte e 1.499.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte. La Vita In Diretta è stato seguito da 1.793.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e 2.159.000 spettatori con il 22% nella seconda parte.

Molto seguite anche le serie del pomeriggio. Su Rai 1 Il Paradiso Delle Signore ha appassionato 1.702.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Beautiful è stato scelto da 2.323.000 spettatori pari al 18.8%, Endless Love da 2.457.000 spettatori pari al 20.9% e My Home My Destiny da 1.453.000 spettatori con il 16.4%.