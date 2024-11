Ascolti Tv 17/11: Amici, Sinner, Fazio, Fiction. Top e flop

Domenica dominata dallo sport quella del 17 novembre 2024. Il match della UEFA Nations League Italia-Francia (Rai 1) stravince la prima serata con 7.722.000 telespettatori e uno share del 35,79%. Male La rosa della vendetta su Canale 5 che è stato seguito da 2.557.000 utenti e il 14,13% di share. In calo Che Tempo Che Fa sul Nove che è stato seguito da 984.000 spettatori (4,76%) nella prima parte, 1.770.000 utenti (8,17%) nella seconda e da 1.011.000 (8,89%) telespettatori nel Segmento Il Tavolo. Da segnalare Le Iene (Italia 1) che ha intrattenuto 1.323.000 spettatori con il 9,42% di share.

Su Rai 3 Report ha ottenuto 1.243.000 spettatori (6,13%); su Rai 2 9-1-1 ha coinvolto 746.000 utenti (3,38%); È sempre Cartabianca di domenica (Rete Quattro) è stato visto da 512.000 telespettatori con uno share del 3,50%; Le regole della Casa del Sidro (La 7) ha raggiunto 276.000 telespettatori (1,50%); su Tv8 il film Parigi può attendere ha intrattenuto 215.000 utenti (1,11%).

Ascolti Tv domenica 17 novembre 2024: preserale e access prime time

Per dare spazio alla partita tra Italia e Francia, Affari Tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda domenica 17 novembre. Debole Paperissima Sprint (Canale Cinque) ha coinvolto 2.854.000 telespettatori e il 13,93% di share. Su Rai 3 Blob che ha ottenuto 695.000 spettatori (3,36%), mentre su Italia 1 NCIS ha raggiunto 1.239.000 utenti (5,77%).

I NITTO Atp Finals con la vittoria di Jannik Sinner dominano nel preserale con 3,5 milioni di utenti e uno share del 21%. Testa a testa tra L’Eredità e La Ruota della Fortuna. Il quiz condotto da Marco Liorni (Rai 1) ha intrattenuto 2.394.000 (14%) nella prima parte e 3.120.000 utenti (16,02%) nella seconda. Su Canale 5 il game show alla guida di Gerry Scotti ha ottenuto 2.288.000 telespettatori (13,87%) nella prima parte e nel game un netto di 3.117.000 utenti (16,39%).

Ascolti Tv domenica 17 novembre 2024: il pomeriggio

Tiepida Domenica In su Rai 1 con 2.183.000 (16,32%) nella prima parte e 1.840.000 (15,99%) nella seconda. A seguire, Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.829.000 (13,13%). Boom Amici (Canale 5) che ha raggiunto il record stagionale con 3.063.000 telespettatori e il 22,71% di share. Molto bene Verissimo con 2.183.000 utenti (19,28%).

Ascolti Tv domenica 17 novembre 2024: il mattino

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto 579.000 (16,82%) spettatori nella prima parte e 1.279.000 nella seconda, mentre Linea Verde è stato seguito da 2.939.000 utenti con il 24,12% di share. Citofonare Rai2 (Rai 2), invece, ha registrato 426.000 (5,79%) nella prima parte e 574.000 (5,79%) nella seconda. Su Canale 5 Melaverde ha coinvolto 1.651.000 telespettatori con uno share del 16,62%.