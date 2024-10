Ascolti tv 17/10, Don Matteo, X Factor, Affari Tuoi: voli e crolli

Altra serata ricchissima per la televisione italiana nella giornata di giovedì 17 ottobre 2024. Il prime time di Rai 1 ha alzato finalmente il sipario alla prima puntata di Don Matteo 14, che ha raccolto un totale di 4.930.000 spettatori, per un 27.8% di share: partenza col botto! Canale 5, invece, lascia a casa il Grande Fratello (mossa strategica) e manda in onda l’iconico Endless Love, che conquista il 14.6% di share, dunque 2.540.000 spettatori sintonizzati. Non bene Rai2, che con L’Altra Italia raggiunge solo i 169.000 spettatori pari all’1% di share. Sale, ma di poco, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, che chiude a 665.000 spettatori e uno share pari al 7.1%.

Che dire di Mediaset, in particolare di Italia 1? Le Iene presentano Inside raccolgono davanti allo schermo 821.000 spettatori, per uno share totale del 7.1%. Chiude X Factor su SkyUno, che raggiunge i 643.000 spettatori e il 3.4% di share: insomma, non proprio benissimo.

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 17 ottobre 2024

Affari Tuoi di Stefano De Martino continua ad aumentare consensi e a coinvolgere gran parte della popolazione italiana. Il game show di Rai1 ha incollato davanti alla televisione ben 5.686.000 spettatori, raggiungendo il 26.8% di share. Di gran lunga distante Striscia la Notizia, che nella serata di giovedì 18 ottobre 2024 ha raggiunto il 12.9% di share e 2.748.000 spettatori.

Il preserale Rai va alla grande anche questa volta: Reazione a Catena si porta a casa un 20.7% di share e 3.505.000 spettatori. Poco sotto La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, che raggiunge il 20% di share e 3.216.000 utenti davanti alla tv.

Gli altri ascolti tv: Mattino5, Balivo,

La fascia della mattina di Canale 5 va abbastanza bene con Mattino5: 20.8% (913.000 spettatori), ma anche È Sempre Mezzogiorno su Rai 1 se la passa abbastanza bene, con un 16.7% di share e 1.592.000 utenti collegati. Meno bene, di nuovo, Caterina Balivo con La Volta Buona: il talk delle 15:00 raggiunge 12% di share e un totale di 1.429.000 spettatori, superato a mani basse a Il Paradiso delle Signore: 19.1% di share e 1.610.000 spettatori connessi! Benissimo anche La Vita In Diretta, che colleziona un 19.4% nella presentazione e sale poi al 20.6% nel corso del programma.

In Mediaset Beautiful, serie-tv più longeva di sempre, raggiunge i 2.254.000 spettatori (18.4%), ma a superare tutto e tutti ci pensa Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ha radunato 2.307.000 spettatori, per uno share del 23%. Pomeriggio Cinque invece scende e intrattiene 1.129.000 utenti nella prima parte (13.6%), e si abbassa ulteriormente nella seconda: 12,5% e, ai saluti finali, 10,4%. Non proprio al top Myrta Merlino, che però non si arrende e continua.