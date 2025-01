Ascolti tv 17/1: Dalla strada al palco e Io Canto, arriva una batosta

Ascolti tv prime time di venerdì 17 gennaio 2025 – Sorride Rai Uno, non buoni risultati invece per Canale Cinque. Dalla Strada al Palco ha convinto 3.029.000 spettatori pari al 19.9% di share ed ha vinto nettamente la serata. Male Io Canto Senior che ha interessato 1.855.000 spettatori con uno share del 13.4%. Lo show condotto da Gerry Scotti, rispetto alla puntata d’esordio ha perso per strada 350mila utenti e oltre 2 punti di share. Una batosta.

Il terzo programma più visto della serata è stato, su Italia Uno, Transporter – Extreme che ha radunato 1.508.000 spettatori (8.3%). Medaglia di legno per Rete Quattro grazie a Quarto Grado che ha raggiunto 1.157.000 spettatori (8.3%). Quindi La7 che con Propaganda Live ha avuto 801.000 utenti e il 6%. Su Rai Tre, FarWest ha convinto 640.000 spettatori e il 4%.

A chiudere Nove (I Migliori Fratelli di Crozza ha avuto 515.000 spettatori e il 2.8%), Tv8 (Cucine da Incubo ha raggruppato 415.000 spettatori con il 2.6%) e Rai Due (per il finale di Goldrake U 347.000 spettatori pari al 2%).

Ascolti tv 17 gennaio 2025: access prime time e preserale

Solito dominio di Rai Uno nell’access prime time e nel preserale: Cinque Minuti ha raggiunto 5.183.000 spettatori (25.6%), mentre Affari Tuoi ha conquistato 6.114.000 utenti (29.3%). Continua a faticare, e non poco, Striscia la Notizia che ha avuto 2.995.000 spettatori pari al 14.3%. Sono molto lontani gli ‘antichi fasti’.

Anche nel preserale Rai Uno ha fatto benissimo grazie a L’Eredità – La Sfida dei 7, che ha ottenuto 3.389.000 spettatori pari al 22.7%, e a L’Eredità che ha raggiunto 4.598.000 utenti pari al 26%. Buoni dati anche per Canale Cinque: Gira La Ruota della Fortuna ha radunato 2.459.000 spettatori (17.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha conquistato 3.681.000 spettatori (21.6%).

Ascolti tv pomeriggio

Continua a migliorare i propri risultati su Rai Uno La Volta Buona di Caterina Balivo che ha avuto 1.703.000 spettatori con il 14.2% nella prima parte e 1.851.000 utenti con il 18.6% nella seconda. Bene anche Il Paradiso delle Signore con 1.850.000 appassionati all’ascolto e il 19.6%. Ok pure La Vita in Diretta che ha informato 2.520.000 spettatori con il 21.3%.

Su Canale Cinque Beautiful ha radunato 2.503.000 spettatori pari al 19.2% mentre Endless Love ne ha convinti 2.586.000 pari al 20.7%. Soliti ottimi dati per Uomini e Donne che ha avuto 2.465.000 utenti pari al 22.8%. A seguire la striscia di Amici (1.400.000 spettatori pari al 14.8%) e quella del Grande Fratello (1.368.000 utenti pari al 14.6%). Quindi My Home My Destiny con 1.358.000 spettatori e il 14.4%. A chiudere, in gran affanno, Pomeriggio Cinque che ha raggiunto 1.170.000 spettatori pari all’11.7% nella prima parte e 1.390.000 utenti pari all’11.9% nella seconda parte.