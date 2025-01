Uomini e Donne, Martina conosceva già Ciro? Rumor e dettagli

È passata meno di una settimana da quanto Martina De Ioannon ha deciso di uscire da Uomini e Donne mano nella mano con Ciro Solimeno. La tronista infatti, giunta alla fine del suo percorso nel dating show, si è trovata di fronte all’ardua scelta: intraprendere un percorso di conoscenza fuori dal programma con Ciro oppure con Gianmarco Steri. Alla fine, Martina ha scelto Solimeno e il secondo pretendente non ha potuto fare altro che accettare la sconfitta amorosa.

All’ex corteggiatore però non è andata poi così tanto male dal momento che, dopo essere stato scaricato dalla De Ioannon, ha ricevuto la proposta di rimanere nel programma in qualità di nuovo tronista. Nelle prossime settimane quindi, i telespettatori assisteranno al trono di Gianmarco e conosceranno le pretendenti che si sono fatte avanti per lui.

Nel frattempo però, nelle ultime ore hanno iniziato a farsi strada voci insistenti sul conto della neo coppia, formata da Martina e Ciro: stando infatti a una segnalazione condivisa poco fa da Deianira Marzano, pare che i due si conoscessero già prima di entrare nel programma.

La segnalazione

A pochi giorni da quando Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, nuove ombre appaiono dal loro passato. Come anticipato, stando ad alcune segnalazioni emerse nelle ultime ore e condivise da Deianira Marzano, pare che i due, quando sono entrati a far parte del cast di Uomini e Donne, non fossero affatto sconosciuti.

“Martina e Ciro si sentivano tramite amici. Lei faceva i TikTok con una sua amica (Selin), e sia Ciro che i suoi amici rispondevano con dediche. Era tutto palese dall’inizio“, è il contenuto del messaggio giunto all’esperta di gossip subito dopo la conclusione della puntata odierna del dating show.

Notizia che in seguito è anche stata confermata dalla stessa Marzano: “Confermo, si conoscevano già all’insaputa di tutti“. Per finire, l’esperta di gossip ha aggiunto un altro dettaglio, riferendosi alla puntata andata in onda proprio oggi, venerdì 17 gennaio: “Oggi Maria De Filippi ha fatto capire che Ciro era finto e che lui e Martina erano d’accordo. Povero Gianmarco”.

Insomma, si tratta di una situazione senza alcun dubbio molto delicata e di una segnalazione da prendere con le dovute cautele. Per il momento infatti nessuno dei diretti interessati si è espresso direttamente sulla questione, smentendo o confermando la notizia. Per saperne di più, e soprattutto capire se le voci di corridoio corrispondono a verità, sarà quindi necessario aspettare ancora un po’ di tempo e sperare che Martina e Ciro decidano presto di rompere il silenzio sulla spinosa faccenda.