Ascolti tv 16 settembre: cala Temptation Island Vip, bene De Martino

Ascolti tv lunedì 16 settembre 2019: Temptation Island Vip cala rispetto alla prima puntata, De Martino parte bene

Gli ascolti tv della prima serata di lunedì 16 settembre vedono Temptation Island Vip continuare a ottenere un buon risultato. Poco più basso rispetto a quello registrato nel corso della prima puntata dello scorso lunedì, ma comunque tiene ancora incollati al piccolo schermo più di 2 milioni di telespettatori. Questo, però, non basta a vincere la prima serata. Infatti, dall’altra parte su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Il Senso del Tatto in replica vola decisamente alto. Scendendo nel dettaglio, la nota fiction conquista ben 4.423.000 di telespettatori con uno share del 20.56%. La seconda puntata del noto reality delle tentazioni intrattiene, invece, 2.959.000 di telespettatori con il 17.75% di share (Buonanotte della durata di 3 minuti: 861.000 – 16.92%). Rai 2, intanto, con Stasera tutto è possibile che vede alla conduzione Stefano De Martino conquista 1.310.000 con il 6.79% di share. Italia 1, con The Foreigner, conquista 1.381.000 di telespettatori (6.36%) e Rete 4, con Quarta Repubblica, vede registra una media di 1.040.000 di telespettatori con uno share del 6.12%.

Lunedì 16 settembre Ascolti tv: ottimi risultati per la prima puntata de I soliti ignoti con Amadeus

Lo scorso anno è stato il programma più visto dell’estate, registrando grandi numeri di ascolti, ora Temptation Island Vip continua ad andare bene ma non come la passata edizione. Intanto, il debutto di Stefano De Martino, fortemente apprezzato dal pubblico, non ottiene risultati molto alti. Nel frattempo, l’Access Prime Time vede ripartire I Soliti Ignoti con Amadeus, che parte decisamente bene. Paperissima Sprint intrattiene 3.516.000 di telespettatori con il 14.6% di share. Mentre il programma su Rai 1 registra una media di 4.410.000 di telespettatori con il 18.3% di share. Nel pomeriggio, invece, Pomeriggio Cinque conquista, nella prima parte, la presenza di 1.489.000 di telespettatori con il 16,93% e nella seconda 1.636.000 con il 17,25%.

Ascolti tv preserale 16 settembre: Reazione a Catena e Caduta Libera

Il preserale vede ancora contendersi gli ascolti Reazione a Catena su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, lunedì 16 settembre, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente tiene incollati al piccolo schermo 2.281.000 spettatori (18.65%) e Reazione a Catena raccoglie 3.862.000 di telespettatori (23.41%). Dall’altra parte, Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.787.000 di telespettatori (15.76%) e Caduta Libera 2.959.000 di telespettatori (18.58%).