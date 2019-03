Ascolti TV sabato 16 marzo, Maria De Filippi chiude in bellezza con C’è posta per te: share da record per l’ultima puntata

Record di ascolti ieri sera per C’è posta per te su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi, con l’ultima puntata della stagione, ha tenuto attaccati allo schermo più di 5 milioni e 400 mila telespettatori ieri. La trasmissione, durante la prima serata, ha raggiunto uno degli indici di ascolto più alti di questa edizione, portando a casa un altro successo degno di nota con il suo ultimo appuntamento. Buon risultato anche per Chi l’ha visto che, contro un colosso come C’è posta, è riuscito comunque a resistere. Le storie di cronaca raccontate da Federica Sciarelli sono state seguite da più 3 milioni e 300 mila persone, registrando uno share pari al 15,9%.

Ascolti TV sabato 16 marzo 2019: i programmi più visti della serata dopo C’è posta per te e Chi l’ha visto

C’è posta per te e Chi l’ha visto, tenendo conto dei dati Auditel divulgati stamattina (gli stessi appena riportati sopra), sono stati i due programmi più visti durante la serata di sabato 16 marzo 2019. A seguire si sono posizionati: Sapiens – Un solo Pianeta con il 7,7% di share, Minions su Italia 1 con il 5,1% di share, NCIS Los Angeles e SWAT con il 4,8% di share e Miami Supercops – I Poliziotti dell’8° Strada su Rete 4 con il 3,6% di share. Al fanalino di coda, in fine, troviamo: Little Murders su La7 con il 2,1% di share, I Miserabili sul Nove con l’1,4% di share e Love Cafè su TV8 con l’1,1% di share.

Ascolti TV sabato 16 marzo 2019, anche Barbara d’Urso segue Maria De Filippi: Pino a C’è posta per te conquista la conduttrice

Tra il pubblico sintonizzato su Canale 5 ieri sera c’era anche lei: Barbara d’Urso. La conduttrice, a casa intenta a preparare il copione di Domenica Live, ha fatto sapere ai suoi “Amici di Twitter” di essere rimasta incantata dalla storia di Pino. “Lo amo” ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo e, a dire la verità, non è stata l’unica ad aver trovato adorabile il signore e le sue dolcissime figlie.