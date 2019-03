Pino a C’è posta per te: il messaggio di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso guarda C’è posta per te: il post per Pino

Anche Barbara d’Urso guarda C’è posta per te. La conduttrice napoletana non ha mai nascosto la sua passione per il programma di Maria De Filippi e nelle ultime ore lo ha ribadito sui social network. In particolare su Twitter, dove Barbarella ha fatto il tifo per il signor Pino, il vedovo e padre di tre figli che ha incontrato la sua attrice preferita, Julia Roberts. “Amici di Twitter sono a casa a fare il copione di Domenica Live e…amo Pino!”, ha scritto la d’Urso sul suo account, che è uno dei più seguiti in Italia. Come tanti telespettatori, pure Carmelita è stata conquistata dalla dolcezza e spontaneità di Pino, che dieci anni fa ha perso la moglie a causa di una brutta malattia ed ha cresciuto da solo tre ragazzi.

C’è posta per te: Julia Roberts sorprende Pino

Pino ha assistito la moglie, malata di cancro, fino al suo ultimo giorno, ed è stato un grande papà per i suoi tre figli. Questi ultimi hanno spinto più di una volta il genitore a rifarsi una vita ma l’uomo si è sempre rifiutato. “Bella come lei non la trovo più”, si è giustificato Pino in più di un’occasione. A C’è posta per te è stata chiamata Julia Roberts in quanto attrice preferita di Pino. La sorpresa è piaciuta parecchio a Pino, che ha prontamente ringraziato i suoi ragazzi ma pure Maria De Filippi.