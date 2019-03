Julia Roberts in lacrime a C’è posta per te: il regalo di Maria De Filippi

C’è posta per te: Maria De Filippi fa un regalo a Julia Roberts

Julia Roberts è stata di nuovo protagonista a C’è posta per te. Dieci anni dopo la prima apparizione, la diva di Hollywood è riapparsa nel people show di Maria De Filippi. Impossibile per l’attrice trattenere le lacrime: la 51enne si è commossa appena è entrata nello studio per il lungo applauso del pubblico e poi per la storia di Pino, che ha perso la moglie a causa di una brutta malattia e ha cresciuto da solo tre figli. “Non voglio piangere subito”, ha esclamato la Roberts. Che ha poi ricevuto un regalo dalla De Filippi: la conduttrice italiana ha omaggiato la sua ospite con una collana scapolare, un gioiello che la stessa Maria indossa ormai da anni e che ha sfoggiato pure a Sanremo 2017. Insieme al monile Maria ha donato a Julia alcune cartoline di Roma: la Roberts ama spedire postcards a parenti e amici quando è in viaggio.

L’altro regalo di Maria De Filippi per Julia Roberts

Non è la prima volta che Maria De Filippi fa un regalo a Julia Roberts. Nel 2009, ai tempi della prima apparizione della diva di Hollywood a C’è posta per te, la presentatrice ha fatto trovare alla sua ospite della lana. “L’ho usata per fare una sciarpa che ho poi regalato ad una mia amica”, ha ricordato la Roberts, felicemente sposata da 17 anni con il direttore della fotografia Daniel Moder. La coppia ha tre figli: Hazel, Phinnaeus e Henry.

Julia Roberts: una diva per niente diva

Nonostante il grande successo internazionale, Julia Roberts si è mostrata a C’è posta per te umile e generosa. Ha scherzato con il signor Pino, da sempre suo grande fan, in modo semplice e genuino, divertendo la padrona di casa Maria De Filippi ma soprattutto il pubblico a casa e in studio. Chapeau!