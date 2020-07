Ascolti tv 16 luglio 2020: Temptatio Island domina la prima serata

Domina la prima serata Temptation Island 2020, con una puntata scoppiettante. Gli ascolti tv di giovedì 16 luglio rivelano che il reality delle tentazioni ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.720.000 spettatori con il 22.6% di share. Risale così il programma di Maria De Filippi, in termini di ascolti. Le vicende delle coppie rimaste in gioco nei loro rispettivi villaggi stanno appassionando il pubblico di Canale 5. Nel frattempo, dall’altra parte le repliche di Che Dio ci aiuti 5 hanno conquistato la presenza di 1.936.000 di telespettatori pari all’11.5% di share. La rete Mediaset, pertanto, conquista il primo posto della serata anche questo giovedì. Su Italia 1 L’Alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.013.000 di telespettatori (5.3%) e su Rai 3 In Arte Gianna Nannini ha tenuto incollati al piccolo schermo 914.000 telespettatori con uno share del 4.5%.

Ascolti tv giovedì 16 luglio 2020: Temptation Island conquista ancora la prima serata

Continua a conquistare la prima serata del giovedì Temptation Island. Nel corso della puntata di ieri il pubblico di Canale 5 ha assistito al tanto atteso falò di confronto anticipato di Valeria e Ciavy, i quali hanno scelto di mettere la parola fine alla loro relazione. C’è tanta attesa, intanto, di scoprire cosa accadrà alle altre coppie ancora in gioco. Al momento, non ci resta che attendere per scoprire come proseguiranno i vari percorsi. Ricordiamo che devono ancora fare i conti con questa esperienza Antonella Elia e Pietro, Anna e Andrea, Annamaria e Antonio, Manila e Lorenzo Amoruso. Intanto, nella giornata di ieri, l’access prime time vede trionfare Techetechetè su Rai 1. Il programma ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.502.000 di telespettatori con il 17.4% di share. Dall’altra parte, su Canale 5, Paperissima Sprint ha intrattenuto invece 3.153.000 di telespettatori con uno share del 15.7%.

Ascolti tv preserale giovedì 16 luglio 2020: Reazione a catena vs Avanti un altro!

Il preserale vede sempre in ‘lotta’ Reazione a catena e Avanti un altro!. Scendendo nel dettaglio, su Rai 1 Reazione a catena – L’intesa vincente ha intrattenuto 2.172.000 di telespettatori (19.7%), mentre Reazione a Catena ha interessato 3.364.000 di telespettatori (23.5%). Invece, su Canale 5, la replica di Avanti il Primo! ha conquistato la presenza di 1.292.000 di telespettatori (12.5%) e quella di Avanti un Altro! 2.193.000 di telespettatori (16.2%)