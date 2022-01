Ascolti tv 16 gennaio: La sposa vola, Bonolis in apnea, Mara-Maria vicine

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 16 gennaio 2022

Ascolti e share del prime time di domenica 16 gennaio 2022 – La prima puntata della fiction proposta da Rai Uno La sposa parte con il turbo, facendo incetta di telespettatori (quasi 6 milioni innanzi alla tv) con uno share che è volato al 26.8%. Freno a mano tirato, invece, per Paolo Bonolis che su Canale Cinque è stato protagonista in prima serata con Avanti un altro – Pure di sera, inchiodatosi al 12.7% di share (2.7 milioni di utenti).

Dopo la lunga pausa dettata dalle feste natalizie, è tornato in onda anche Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa (Rai Tre): per il giornalista ottimi risultati, in linea con il resto della stagione vista fin qui del suo talk: 2.3 milioni di telespettatori (share al 9.4%)

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: La sposa ha raccolto 5.983.000 spettatori (26.8%).

Rai Due: The Rookie St 4 Ep 2 – Cinque Minuti ha avuto l’attenzione di 1.031.000 (4.1%) mentre CSI: Vegas St 1 Ep 2 – Oggi Sposi ha interessato 820.000 spettatori (3.4%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.453.000 spettatori (6.4%) mentre Che Tempo Che Fa – Il tavolo ne ha convinti 1.329.000 (6.5%).

Canale Cinque: Avanti un altro – Pure di sera ha convinto 2.760.000 spettatori (12.7%).

Italia Uno: Justice League ha intrattenuto 1.200.000 spettatori (5.3%).

Rete Quattro: Il talk Controcorrente è stato visto da 742.000 spettatori (3.9%).

La7: Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha incollato innanzi al teleschermo 566.000 spettatori (2.4%).

Tv8: Mia moglie per finta ha raccolto 435.000 spettatori (2%).

Nove: Anplagghed ha convinto 244.000 spettatori (1.1%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 16 gennaio 2022

Mara Venier con Domenica In e Maria De Filippi con Amici di nuovo appaiate, come la scorsa domenica. Per le due regine della tv dati praticamente identici. Verissimo di Silvia Toffanin fa invece leggermente meglio rispetto a Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini.

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 3.253.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e ne ha convinti 2.927.000 (18.2%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.635.000 spettatori (15.3%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.258.000 spettatori (19.4%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.926.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 2.584.000 spettatori (14.7%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 16 gennaio 2022