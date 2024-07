Ascolti Tv 16/7: Sophie Cross vs Ciao Darwin, sfida senza storia

La replica Ciao Darwin 9 (Canale 5) stravince la serata di martedì, 16 luglio, con 1.767.000 spettatori e uno share del 16%. Secondo posto per Sophie Cross 2 – Verità Nascoste (Rai 1), che ha coinvolto 1.379.000 spettatori (10,1%). Un dato significativo che evidenzia il perdurante affetto del pubblico per lo show di Paolo Bonolis dato che, nonostante venga trasmesso durante l’estate e in replica, continua a essere uno dei programmi più seguiti e apprezzati dai telespettatori. La chiusura della trasmissione alla fine della scorsa stagione televisiva rappresenta per Mediaset la perdita di un successo garantito.

Per quanto riguarda i restanti dati relativi al prime time, è da segnalare Le Iene presentano: Inside (Italia 1) che ha intrattenuto 1.079.000 spettatori con 9,9% di share. Sopra il milione di spettatori anche Questione di karma (Rai 3) con 1.130.000 utenti e il 7.8% di share. Successivamente, su Rai 2 In Punta di Fioretto ha coinvolto 335.000 spettatori (2,3%), mentre Delitti ai Caraibi 2 (Rete 4) è stato visto da 681.000 spettatori, pari al 5,1% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha ottenuto 850.000 spettatori (5.9%). Solo briciole per Quattro Matrimoni (Tv8) e Ip Man 2 (Nove) rispettivamente al 4,2% e al 1,7% di share.

Ascolti tv martedì 16 luglio 2024: preserale e access prime time

Testa a testa nell’access prime time di martedì 16 luglio tra Canale 5 e Rai 1. Paperissima Sprint (Canale 5) ha intrattenuto 2.342.000 con il 15% di share. Leggermente più in alto Techetechetè (Rai 1) che, invece, ha raggiunto 2.388.000 utenti con il 15,3% di share. Come sempre, molto bene Un Posto al Sole (Rai 3) che ha coinvolto 1.495.000 spettatori (9,4%). Sopra il milione di utenti anche N.C.I.S. – Unità Anticrimine (Italia 1) con il 7,4% di share.

Sfida senza storia, invece, nel preserale. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti ottenuto 1.947.000 telespettatori (20,9%) nella prima parte e 2.766.000 utenti (23,8%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.098.000 telespettatori (12,7%) e nel gioco 1.734.000 utenti (15,9%).

Ascolti tv martedì 16 luglio 2024: il pomeriggio

A dominare fascia pomeridiana di domenica 7 luglio sono state le soap opera di Canale Cinque: Beautiful ha intrattenuto 2.111.000 telespettatori (19%), Endless Love ha appassionato 1.921.000 utenti con il 18,7% di share, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.444.000 (18,3%).

Al contrario, più tardi, Estate in Diretta (Rai Uno) ha registrato 1.321.000 spettatori (16,7%) nella presentazione e 1.600.000 spettatori (19,9%) nel programma, battendo ancora una volta Pomeriggio Cinque (Canale 5) che ha ottenuto 1.205.000 spettatori (15,2%) nella prima parte e 1.007.000 utenti (12,7%) nella seconda. Importante evidenziare gli ottimi ascolti del Tour de France (Rai 2) che ha conquistato 854.000 spettatori (10,4%) nella prima parte e 1.166.000 spettatori (14,7%) nel Tour all’Arrivo.