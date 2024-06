GF, Ciao Darwin e co: il Moige regala i “bidoni” agli show peggiori

Sul blog di Davide Maggio è comparsa una classifica molto particolare: quali sono i peggiori programmi televisivi? La risposta la dà il Moige, assegnando dei ”premi” agli show più trash in circolazione. E quale premio migliore di un ”bidoncino” per simboleggiare la tv spazzatura.

Il Moige, sigla per Movimento Italiano Genitori, si occupa da sempre di tutelare i contenuti televisivi, denunciando quali sono secondo loro i programmi non adatti alle famiglie italiane. Negli ultimi anni hanno assegnato molti bidoncini del trash anche a numerosi contenuti social e ad influencer, tra cui youtuber seguitissimi dai più giovani, ma la televisione resta il loro campo di azione. Quest’anno forse più che mai sono stati senza pietà! A finire nella raccolta della televisione spazzatura, una quantità di reality show ma anche fiction! Vediamo chi è stato bocciato e chi è stato promosso.

Piovono bidoncini trash: i peggiori sono il Grande Fratello e Ciao Darwin

Nonostante Mediaset abbia cercato di cambiare la linea editoriale per ridurre al minimo i momenti di trash, è proprio la rete del Biscione che si porta a casa più premi di tutti! Il Moige ha stilato una lista di quali sono secondo loro i prodotti della stagione 2023/2024 di più scarsa qualità e ricchi di volgarità che offendono l’intelligenza, il buongusto e la sensibilità degli spettatori. A fare incetta di bidoncini è Ciao Darwin, primo in classifica: secondo l’ente infatti, Ciao Darwin è una sconfitta per le battaglie femministe, in quanto abbonda di oggettificazione del corpo della donna. Paolo Bonolis inoltre, con le battute piccanti e i continui doppi sensi, svilisce i temi importanti rendendo lo show poco educativo. A sorpresa spunta anche una fiction tra i peggiori: Maria Corleone ha ricevuto il bidoncino perché sarebbe diseducativo in quanto celebra la malavita.

Grande Fratello e La Pupa E Il Secchione pure bocciatissimi! Pur senza il bidoncino trash, il Moige ha ritenuto i due programmi di scarsa qualità e critici. Anche Ilary Blasi porta a casa il premio per il suo documentario ”Unica”. Chi sono invece i vincitori? Secondo il movimento genitori, su Canale 5 la miglior fiction è stata I Fantastici 5 con Raul Bova, sulla Rai ”Dalla Strada Al Palco”, mentre su Sky, la spunta addirittura Masterchef!