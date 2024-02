Ascolti tv 16/2: The Voice e Ciao Darwin, chi ha perso nettamente

Ciao Darwin, in forte calo (Canale 5), scende sotto i 3 milioni di utenti (19.7% di share) e perde nettamente lo scontro diretto con The Voice Senior (Rai Uno) che ha raggiunto oltre 3.55 milioni di utenti (21.5%). Bene Rambo (Italia 1) che ha coinvolto più di 1.2 milioni di telespettatori (6.6%). Ok anche Quarto Grado (Rete 4) con 1.3 milioni di utenti (8.6%). .

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 16 febbraio 2024:

Canale 5: Ciao Darwin 9 ha raccolto 2.891.000 spettatori (19.7% di share);

Rai Uno: The Voice Senior 4 ha totalizzato 3.557.000 spettatori (21.5%);

Rai Due: Lo chiamavano Jeeg Robot ha avuto 512.000 spettatori (5.2%);

Italia 1: Rambo: Last Blood ha fatto compagnia a 1.224.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre: Illusioni perdute ha coinvolto 442.000 spettatori (2.5%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.312.000 spettatori (8.6%);

La7: Propaganda Live ha convinto 927.000 spettatori (6.4%);

Tv8: Cucine da incubo ha ottenuto 236.000 spettatori (1.2%);

Nove: I migliori Fratelli di Crozza ha conquistato 603.000 spettatori (3%).

Ascolti tv venerdì 16 febbraio 2024: preserale e access prime time

Solito totale dominio di Rai Uno nell’access prime time e nel preserale.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 4.896.000 spettatori (24.1%);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.545.000 utenti (23.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.123.000 persone (15.4%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.536.000 spettatori (25.6%) nella prima parte e nella seconda da 4.668.000 spettatori (27.8%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 2.030.000 telespettatori (15.7%) nella prima parte e ne ha avuti 3.344.000 (21%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 16 febbraio 2024: il pomeriggio

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.551.000 spettatori (12.6% di share) nella prima parte e da 1.487.000 utenti (14.6%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.621.000 spettatori (18.7%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 1.851.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 2.382.000 utenti nella seconda (22.9%);

Rai Due: Bella Ma’ un netto di 597.000 utenti (6.5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.560.000 telespettatori (19.9%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.843.000 telespettatori (23%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.588.000 spettatori (24.7%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.616.000 utenti (18.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.496.000 spettatori (17.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.242.000 spettatori (14.3%) nella prima parte e di 1.214.000 utenti (12.1%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di venerdì 16 febbraio 2024