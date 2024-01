Ciao Darwin 7° puntata: chi è Madre Natura (ha 2 ex italiani famosi)

Dopo Padre Natura, riecco rispuntare Madre Natura. Protagonista della puntata di Ciao Darwin 9 di venerdì 26 gennaio, quella che vedrà sfidarsi le categorie denominate “Trattorie” e “Stellati”, sarà Orian Ichaki. Modella bellissima di origine israeliane, supervisionerà la battaglia in studio che, come al solito, sarà orchestrato dall’istrionico Paolo Bonolis spalleggiato dall’immancabile Luca Laurenti.

Orian Ichaki e il gossip

Orian Ichaki ha un fisico statuario (in linea con le scelte da sempre presentate dalla trasmissione di Canale Cinque). Alta 1.76 m, bionda mozzafiato, occhi azzurri, ha avviato una carriera da modella e attrice. Ha sfilato sulle passerelle più celebri a livello globale. Inoltre il suo nome non è del tutto nuovo nemmeno per gli amanti della cronaca rosa del Bel Paese. La ragazza infatti è finita chiacchierata dal gossip nostrano in un paio di occasioni.

In passato infatti pare che abbia avuto dei flirt e delle frequentazioni con dei volti noti italiani. Si è sussurrato di una liaison con Hell Raton, ex giudice di X Factor. Inoltre qualcuno ha bisbigliato che abbia tessuto trame d’amore per un periodo con il cantante Federico Rossi, ex membro del duo Benji e Fede.

La modella ha un profilo Instagram piuttosto seguito. In particolare conta quasi 39 mila followers. Naturalmente nella bacheca a farla da padrone sono i suoi scatti sui set degli shooting fotografici. Spazio anche a foto private in compagnia di amici. Non di fidanzati. Pare infatti che al momento Orian non abbia il cuore occupato.

Ciao Darwin 9, “Trattorie” vs “Stellati: chi sono i capitani

Nella puntata del 26 gennaio 2024, ecco due capitani d’eccezione. Per la categoria “Trattorie” è stato arruolato l’attore romano Claudio Amendola, mentre per quella degli “Stellati” è stato chiamato Andy Luotto.

Fino ad ora, nel corso della nona stagione del programma, nel ruolo di Madre e Padre Natura si sono avvicendati Lukasz Zarazowski, Sarah Shaw, Aleksandra Korotkaia e Andreea Sasu. Non sono mancate le polemiche attorno a tali figure. Sui social c’è chi ha parlato di ‘oggettificazione’ del corpo e di scelte antiquate da parte della trasmissione.