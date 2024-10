Ascolti tv 16/10 – Io canto, Balivo, UeD… Mezzi fiaschi e mazzate

Ascolti tv prime time mercoledì 16 ottobre 2024 – Altra serata piuttosto magra per le ammiraglie. Su Rai1 Ti presento i suoceri ha coinvolto 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Di poco meglio Canale5 con Io Canto Generation: 2.393.000 utenti e share al 16.8%. Vola, tanto per cambiare, Federica Sciarelli su Rai3: Chi l’ha visto? ha avuto 1.809.000 spettatori e l’11.5%. Ottimi risultati e quarta piazza su La7 per Una giornata particolare in grado di interessare 1.046.000 spettatori, 6.4% di share.

La quinta rete più vista della serata è stata Italia1: Vendetta ha radunato 842.000 spettatori (5.6%). Quindi su Rai2 il series finale di The Good Doctor con 787.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raggiunto 784.000 utenti (5.9%). A chiudere Tv8 (4 Ristoranti: 529.000 spettatori con il 2.9% nell’episodio in prima tv e 329.000 utenti con il 2.9%, nell’episodio in replica) e Nove (Ex: 311.000 spettatori, 2.1%).

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 16 ottobre 2024

Continua spedito come un treno Stefano De Martino, nonostante le voci su presunti ‘trucchi’ nel quiz show: Affari Tuoi su Ra1 ha fatto giocare 5.504.000 spettatori (26.1%). Lontano anni luce su Canale5 Striscia la Notizia: 2.893.000 spettatori pari al 13.7%.

Rai1 vince nuovamente anche nella fascia preserale con Reazione a Catena: 2.413.000 spettatori pari al 18.2% nella prima parte e 3.578.000 utenti pari al 21.3% nella seconda. Su Canale5 bene La Ruota della Fortuna: 2.013.000 spettatori (16.7%) e 3.216.000 utenti (20.5%).

Altri ascolti: Balivo, UeD, Amici, Pomeriggio 5…

Continua a faticare su Rai1 La volta buona che sta facendo dei cambiamenti (questa settimana è sparita la cronaca nera dal programma): nella presentazione 1.383.000 (11.7%) mentre nella trasmissione 1.418.000 (14.1%). Meglio Il Paradiso delle Signore (1.627.000 utenti 19.3%) e La vita in diretta che nella presentazione ha raggiunto 1.635.000 persone (19.2%) mentre e nel programma 2.107.000 utenti (20.9%). Bene su Rai 2 Ore 14: 960.000 utenti (8.5%).

Uomini e Donne sottotono rispetto alla scorsa stagione: 2.288.000 utenti (22.7%). Lo scorso anno il dating show di Maria De Filippi ha avuto una media di 2.6 milioni di spettatori (25.9%). Quest’anno è partito non a razzo anche se la stagione è lunga e c’è tutto il tempo per recuperare qualche punto percentuale.

A seguire su Canale 5 Amici con 1.496.000 utenti (17.7%). Quindi My Home My Destiny con 1.385.000 spettatori (16.8%) e Pomeriggio Cinque: nella prima parte 1.188.000 spettatori (13.8%), nella seconda 1.185.000 (12%) e nei saluti 1.328.000 (12%). Altrimenti detto, dati da mezzo fiasco per Myrta Merlino.