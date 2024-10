Pomeriggio5, ospite osa sul GF: “Tutto finto”. Myrta glissa: “Chiudo”

Oggi 16 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio5 condotto come sempre da Myrta Merlino su Canale 5. Ospite d’eccezione è stata Sveva Casati Modignani, arrivata in studio per presentare il suo nuovo libro che racconta di un amore ritrovato.

Dopo che Myrta ha mandato in onda una clip con tutte le coppie che si sono lasciate e poi rimesse insieme, si è passati come sempre a commentare quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello. Si sa, la fine di Pomeriggio 5 è dedicata proprio a fare il punto della situazione sul noto reality condotto da Alfonso Signorini, e neanche stavolta gli ospiti hanno risparmiato i commenti piccati e sinceri.

Prima fra tutte Anna Pettinelli, che ha subito attaccato Shaila dicendo di non vederla molto convinta, dicendo testuali parole:

“Io credo che Shaila sia come Isabella di Castiglia: tutti la vogliono e nessuno se la piglia”

La Pettinelli ha poi continuato dicendo che l’ex velina non è “centrata”. Poi il momento più imbarazzante della puntata, proprio alla fine, quando Myrta Merlino non si aspettava un commento così “sincero” da parte di Sveva Casati Modignani. Proprio quest’ultima, dopo essere stata interpellata dalla conduttrice ha detto:

“Il mondo del Grande Fratello […] è un mondo fittizio, in parte dettato dagli autori […] che non vivono la realtà…”

Subito la Merlino ha indossato un sorriso per nascondere l’imbarazzo dato dall’ospite, che pare aver insinuato che il Grande Fratello è “finto” e i concorrenti agiscano in base a quanto dicono gli autori. Anna Pettinelli ha alzato poi la voce: “Non sono d’accordo, tante storie d’amore sono nate, come Ascanio!“, mentre Myrta ha voluto chiudere al più presto:

“Allora signori…Devo chiudere!”

E ha mandato la pubblicità, con quella fretta di chi vuole glissare su una piccola gaffe. Molti utenti sui social, però, hanno dato ragione alla scrittrice, che forse ha pronunciato una verità che molti sospettano ormai da tempo. In effetti quest’anno al Grande Fratello è tutto caotico, con Shaila che si diverte da una parte e poi dall’altra, anche se dopotutto manca una cosa importante: i sentimenti.

Che il reality sia uno specchio di una società che sta cambiando anche dal punto di vista amoroso? Senza addentrarci in questioni sociologiche, possiamo dire che Sveva ha detto una mezza verità? A voi la sentenza.