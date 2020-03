Ascolti Tv 15 marzo 2020: boom Bella da morire, d’Urso resiste

Grande successo per Bella da morire, la fiction Rai con Cristiana Capotondi protagonista: gli ascolti del 15 marzo 2020

Bella da morire si inserisce tra le fiction di successo della Rai. E non ne sono poche. Ormai la rete non sbaglia un colpo: i telespettatori sono sempre curiosi di conoscere le nuove storie e Cristiana Capotondi è riuscita a incarnare un personaggio che ha colpito per la sua forza combattiva e la grande audacia. Molte donne si saranno riviste in lei, tante altre la vedranno come fonte d’ispirazione: dobbiamo ricordare che la fiction tratta temi importanti, quelli del femmicidio e della faticosa (da raggiungere) emancipazione femminile. Ma quali sono stati gli ascolti di domenica 15 marzo 2020? La Rai può fare sogni tranquilli con Bella da morire.

Ascolti Tv domenica 15 marzo: Live – Non è la d’Urso contro Bella da morire

La nuova mini-fiction di Rai 1 si è scontrata con Live – Non è la d’Urso che riesce sempre a ottenere dei risultati che superano le aspettative del Biscione (altrimenti avrebbero interrotto il programma da tempo). Se Bella da morire ha portato a casa il 20.43% di share, incuriosendo la bellezza di 5.584.000 telespettatori, Live ha avuto una media del 14.36% di share e un seguito di 3.058.000 teleutenti. La storia di Bella da morire ha fatto presa sul pubblico. Che Tempo Che Fa, nella serata di domenica 15 marzo, ha ottenuto il 9.88% di share, convincendo 2.895.000 spettatori.

Prime Time e Preserale: ascolti, dati e share

Prime Time stravinto da I Soliti Ignoti – Il Ritorno: 20.55% di share e 6.266.000 teleutenti; su Canale 5, la situazione non è stata assolutamente disastrosa: Paperissima Sprint ha avuto una media del 14.97% di share e ha fatto divertire 4.563.000 spettatori. Nel Preserale, Avanti un altro ha portato a casa il 17.96% di share e ha avuto 4.950.000 persone attaccate al piccolo schermo; L’Eredità ha invece ottenuto il 21.90% di share e ha appassionato 6.150.000 telespettatori.