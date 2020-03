Bella da morire anticipazioni trama: scomparse, amori malati, femminicidio

Trama Bella da morire: anticipazioni puntate fiction Rai

Questa sera verrà trasmessa la prima puntata di Bella da morire, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista l’attrice Cristiana Capotondi, che veste i panni dell’ispettrice Eva Cantini, ritornata nella città natale – Lagonero – per risolvere dei casi di femminicidio. Eva collaborerà con sua sorella Rachele. Ma il lavoro di squadra non sarà facile, visto che dovrà tentare in tutti i modi di andar d’accordo con Festi, il questore dal carattere difficile. La trama di Bella da morire comincia con la scomparsa di Gioia, una showgirl che non lascerà tracce… cosa le è successo?

Anticipazioni storia Bella da morire: la scomparsa di Gioia

Eva Cantini avrà un forte affiatamento con Marco Corvi, un giovane poliziotto che andrà a genio all’ispettrice: grazie a lui farà dei grandi passi avanti sul caso di Gioia. Scopriranno che Gioia avrebbe avuto un ultimo contatto con Amir, un ragazzo di origini marocchine, che diventerà così il primo indagato. Ma la vita del giovane verrà messa duramente a rischio perché qualcuno vorrà toglierlo di mezzo. Di chi si tratta?

Cristiana Capotondi parla della fiction Bella da morire: l’intervista

Le anticipazioni di Bella da morire preannunciano l’inizio di una fiction ricca di colpi di scena. Saprà sicuramente come tenere incollati al piccolo schermo numerosi telespettatori. Al settimanale Vanity Fair, Cristiana Capotondi ha parlato direttamente della fiction e dell’importante tema trattato (serve anche per sensibilizzare quanta più gente possibile): “[…] Dobbiamo raccontare le nostre aspirazioni, le nostre ambizioni ed essere anche consapevoli che se una donna per scelta personale, per passione, per dedizione, decide di occuparsi del nucleo familiare in maniera tradizionale deve essere libera di farlo. Il percorso è quello della libertà, non dobbiamo obbligare nessuno a fare quello che non vuole”.