Ascolti TV 15 marzo 2019, Ciao Darwin parte alla grande: debutto col botto

Ascolti TV venerdì 15 marzo 2019, Ciao Darwin parte alla grande: Sanremo Young resiste

La prima puntata di Ciao Darwin è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Canale 5. Ieri sera, venerdì 15 marzo 2019, il programma di Paolo Bonolis ha tenuto attaccati allo schermo ben 4 milioni e 150 mila telespettatori, raggiungendo uno share pari al 22,4% (che sale al 26,8 sul pubblico attivo). Buon risultato anche per Sanremo Young che, con il suo 15,8% di share, è stato seguito da più di 3 milioni e 300 mila persone. Subito dopo Antonella Clerici, invece, si è posizionato Quarto Grado su Rete 4 con il 5,6% di share. La trasmissione, durante la prima serata, ha raggiunto circa un milione di telespettatori.

Ascolti TV venerdì 15 marzo 2019, Bonolis vince su tutti: Ciao Darwin è il programma più visto in prima serata

Come è facile intuire dai dati Auditel sopra riportati, Ciao Darwin è stato il programma più visto ieri durante la prima serata. Antonella Clerici con Sanremo Young, come anticipato sopra, è riuscita comunque a portare a casa un buon risultato, conquistando una fetta di pubblico non indifferente. A seguire, con percentuali di share che poco si sono discostati da quelli di Quarto Grado, troviamo in fine: Italia’s Got Talent su TV8 con il 5,5% di share e Propaganda Live su La7 con il 5,3% di share.

Ascolti TV 15 marzo 2019, il ritorno di Ciao Darwin è un successo: pubblico in delirio sui social

Che Ciao Darwin sarebbe riuscito a fare bene con gli ascolti, a dire la verità, ieri sera era facilmente intuibile. Su Twitter, tra polemiche e commenti entusiasti degli utenti, lo show di Paolo Bonolis è stato uno dei più commentati. Il direttore di rete, Giancarlo Scheri, ha commentato così il successo di oggi: “Ciao Darwin non smette mai di stupire. È un programma moderno, ironico e divertente. Complimenti all’inesauribile talento di Bonolis. Insieme a Luca Laurenti è riuscito a creare, ancora una volta, un prodotto unico”.