La frase degli Chic non piace: il pubblico di Ciao Darwin si infuria

Ciao Darwin 8, gli Chic fanno infuriare il pubblico: la frase sulle scale contro gli Shock

Tante risate a Ciao Darwin 8, ma anche qualche caduta di stile. Il programma tv di Paolo Bonolis e Luca Laurenti questa sera ha messo a confronto la categoria degli Chic contro quella degli Shock. Quando si è arrivati al momento dell’argomentazione da parte di entrambe le parti, il pubblico non si è lasciato scappare una particolarissima frase. Uno dei concorrenti capitanati da Enzo Miccio ha infatti pronunciato delle parole che non sono state assolutamente apprezzate dai telespettatori di Canale 5. In brevissimo tempo, gli utenti social si sono scatenati e non sono riusciti a fare a meno di commentare quanto andato in onda in prima serata.

Chic contro Shock a Ciao Darwin 8: pubblico indignato per una frase sulle scale

Parlando di differenze tra le due categorie, uno degli Chic ha usato una metafora che non è piaciuta quasi a nessuno: “Nella vita c’è chi sale e chi le scale le pulisce!” Ovviamente, chi pulisce secondo l’uomo non sono altri che gli Shock. Di fronte a tali parole, i telespettatori hanno aperto un vero e proprio dibattito sui vari canali social. Sono molti quelli che si sono mostrati indignati di fronte a questa particolarissima frase. In ogni caso, i concorrenti capitanati da Lisa Fusco hanno tenuto botta e si sono difesi con le unghie e con i denti. Di fronte alle parole, forse poco rispettose dello Chic, anche Enzo Miccio ha detto la sua.

Ciao Darwin 2019, il pubblico infuriato con gli Chic: Enzo Miccio recupera la situazione

Enzo Miccio ha voluto chiudere tale scontro con un’argomentazione molto più rispettosa e ovviamente elegante. Il noto wedding-planner ha infatti chiarito che la differenza tra Chic e Shock non è un fatto di nobiltà o meno, ma piuttosto una questione di sapersi adattare più facilmente alle situazioni in cui ci si trova. Per Miccio, gli appartamenti alla sua categoria sanno confrontarsi con chiunque, mentre gli Shock no.