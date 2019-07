Ascolti Tv 15 luglio 2019: Temptation Island non ha rivali

Ascolti Temptation Island lunedì 15 luglio 2019: il programma di Maria De Filippi non viene fermato da nessuno

Il fenomeno “Temptation Island” è inarrestabile. Ha vinto nuovamente la gara degli ascolti, confermandosi uno dei programmi più visti dell’estate: le sue dinamiche coinvolgono numerosi telespettatori, che vogliono sapere fino alla fine quali coppie resisteranno e quali scoppieranno inesorabilmente. Gli ascolti tv di lunedì 15 luglio 2019 ci fanno sapere quindi che Temptation Island ha trionfato di nuovo: ha raggiunto il 23.3% di share ed è stato seguito dalla bellezza di 3.954.000 telespettatori; contro questo colosso televisivo, il film Parigi a tutti i costi, in onda su Rai 1, che ha ottenuto un discreto 14.1% di share (2.943.000 telespettatori).

Ascolti Tv 15 luglio 2o19: Temptation Island indistruttibile, Paperissima Sprint sorprende (merito del primo programma?)

Ieri Temptation Island ha regalato tanti colpi di scena (e sono intervenute persino Le Donatella!): per qualche coppia non c’è stato più nulla da fare, l’amore non è durato… Nel Prime Time, Quarta Repubblica ha registrato il 5.9% di share contando su 1.116.000 di spettatori; il film di Italia 1 2 Fast 2 Furios ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.084.000 spettatori (5.3% di share). A vincere nuovamente nell’Access Prime Time è stato Techetechetè, ma la distanza comunque si è accorciata: il programma di Rai 1 ha fatto il 17.25% di share (3.760.000 di telespettatori) mentre Paperissima Sprint il 16.39% di share. Merito dell’attesa per vedere Temptation Island?

Caduta libera non può niente contro Reazione a catena: gli ascolti tv del 15 luglio

Sempre ottimi risultati per Reazione a catena (23.2% di share e 3.618.000 di spettatori), non male Caduta libera (18.8% di share e 2.810.000 di telespettatori). Nel Daytime Pomeriggio Beautiful ottiene il 17.9% di share; benissimo anche Il Segreto (19.6%) e Una vita (16.8%). La vita in diretta Estate si assesta attorno al 16.1% di share.