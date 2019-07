Temptation Island, Le Donatella contro Massimo: “Stendiamo velo pietoso”

Le Donatella criticano Massimo di Temptation Island: quel bacio con Elena indigna tutti

Temptation Island è seguito proprio da tutti. Anche da personaggi famosi. Le Donatella hanno visto con attenzione quello che è successo ieri sera e si sono lasciate andare a diversi commenti, molti dei quali riguardanti Massimo, che ha fatto capire alla sua fidanzata (?) Ilaria che ormai non c’è più nulla da recuperare… anche se all’improvviso ha detto che le manca! Boh. Silvia e Giulia Provvedi hanno voluto commentare sia il ragazzo sia la tentatrice Elena – la sostituta di Federica Lepanto – che a loro dire farebbe solo la bella statuina e reggerebbe il gioco per farsi notare. Magari per aspirare a diventare una corteggiatrice di Uomini e Donne?

Massimo e Ilaria sempre più lontani, Giulia scioccata

La prima a esprimere la propria opinione su Massimo Colantoni è stata Giulia: “Ciao Massimo! Non posso fare l’applauso con tutt’e due le mani. Complimenti. Sei un genio. Ma si stanno baciando?”. Ebbene sì, Massimo ieri ha baciato Elena, lasciando senza parole Ilaria, che ha avuto la certezza che con lui non ci sarà più nulla da fare, ma vuole aspettare fino alla fine per capire fin dove si spingerà ancora.

Silvia Provvedi contro Massimo di Temptation Island e la single Elena: le sue parole

A Temptation Island 2019, l’atteggiamento di Massimo ha fatto indignare i telespettatori e fra questi c’è anche Silvia Provvedi: “Su Massimo stendiamo un velo pietoso. Non c’è nemmeno bisogno di fare un discorso. Non riesco a esprimermi. Non so se si crede realmente piacente. Comunque male malissimo. Ma è difficile da capire che Massimo alla tentatrice non piace e che lei è lì solo per farsi notare?”. Ha poi analizzato la single Elena: “La tentatrice di Massimo non parla: fa sguardi, si muove da gattina ma non comunica. Non ce la fa. Bisogna tirare le somme”.