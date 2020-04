Ascolti Tv 15 aprile 2020: dati Tu si que vales e Meraviglie

Gli ascolti di mercoledì 15 aprile 2020: Tu Sì Que Vales inarrestabile come sempre, dati

Tu Sì Que Vales è una garanzia per Mediaset: qualunque puntata venga trasmessa, riesce sempre a riscuotere un grande successo. Non solo merito dei concorrenti che vi partecipano – talenti veri o persone dotate di una immensa simpatia – ma anche per una giuria ben assortita, che fa sempre tanto parlare. Grazie a questo programma, abbiamo conosciuto una Maria De Filippi inedita, che ha reso ancora più saldo il legame dei suoi telespettatori che, ieri sera, le hanno permesso di raggiungere il 17.30% di share, venendo seguito da 363000o persone.

Tu Sì Que Vales, il successo di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Come giudice popolare, troviamo Sabrina Ferilli, la quale ha un bellissimo rapporto con Maria De Filippi, come aveva spiegato quest’ultima: “Per avere la Ferilli a Tu si que vales ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”.

Altri ascolti del 15 aprile

Ma quali sono gli altri ascolti di ieri 15 aprile 2020? Lo sfidante di Tu Sì Que Vales è stato Meraviglie, condotto da Alberto Angela, che ha portato a casa il 12.60% di share (3.484.000 spettatori); bene Chi l’ha visto col suo 8% di share e 2.065.000 teleutenti a seguirlo. La Presidente (con Valeria Marini protagonista) ha invece ottenuto il 3.87% di share e ha incuriosito 496000 telespettatori.