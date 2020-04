Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: storia di una vera amicizia

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi amiche: come e quando si sono conosciute

Anche in un mondo complicato come quello dello spettacolo possono nascere grandi amicizie. Ne è la prova quella tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, più forte che mai nonostante lo scorrere del tempo. Una sintonia e una complicità unica, che più volte ha colpito i telespettatori. Sabrina e Maria hanno spesso lavorato insieme – da House Party ad Amici, fino al più recente Tu si que vales – mettendo in mostra tutta la propria genuinità e intesa. Ma quando e come sono diventate amiche l’attrice e la moglie di Maurizio Costanzo? Tutto è nato per caso, grazie ad un famoso programma della De Filippi: C’è posta per te.

Galeotto è stato C’è posta per te per Sabrina e Maria De Filippi

Sabrina Ferilli è stata tante volte ospite a C’è posta per te – l’ultima risale a gennaio 2020 – ma determinante è stata la prima apparizione, quella risalente al 2005. Proprio quell’anno tra Sabrina e Maria è nato qualcosa di speciale. Da allora hanno approfondito il loro rapporto e non si sono più dette addio. Ci sono sempre state, l’una per l’altra. E l’attrice ha cominciato a seguire l’amica pure nelle sue trasmissioni. Anche se non è stato sempre facile per Sabrina accettare le proposte televisive di Maria dati i suoi numerosi impegni di lavoro come attrice. “Per avere la Ferilli a Tu si que vales ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”, ha dichiarato la conduttrice Mediaset.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli si stimano a vicenda

Maria De Filippi stima parecchio Sabrina Ferilli e quest’ultima prova lo stesso per la presentatrice. “Sabrina è sempre presente. Io invece sono una di quelle amiche che non chiama tutti i giorni, ma penso di esserci nei momenti importanti”, ha ammesso la De Filippi. “Maria c’è nei momenti essenziali: non lascia mai nulla a metà, nel lavoro e nella vita”, ha assicurato la romana. “Sabrina è riflessiva, intelligente, onesta, impegnata. Nel corso del tempo è diventata una di famiglia”, ha spiegato. “Maria invece sa custodire un segreto, sa ascoltare, ti aiuta”, ha chiarito la moglie di Flavio Cattaneo.

Maria e Sabrina grandi amiche di Mara Venier

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli condividono poi l’amicizia con Mara Venier. La veneziana conosce la collega dagli anni Ottanta, da quando entrambe hanno lavorato allo stesso film, mentre con la De Filippi è nato un bel legame solo nell’ultimo periodo.