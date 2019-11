Mara Venier e Sabrina Ferilli, come si sono conosciute: un film ‘particolare’

Mara Venier e Sabrina Ferilli, come si sono conosciute? Sul set di un film molto ‘particolare’

Oltre ad avere un’amicizia molto speciale con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli è molto legata anche a Mara Venier. Le due donne sono apparse spesso insieme sia per condividere una buona cena oppure per fare una semplice passeggiata. Due vere e proprie amiche unite da un legame solido nutrito da una profonda stima e un gran rispetto. Ma come e quando è nata la loro amicizia? Beh, non è accaduto di certo ieri. Grazie a Giovanni Ciacci, possiamo affermare con certezza che la presentatrice veneziana e l’attrice romana si sono incrociate, per la prima volta, più di 30 anni fa.

Sabrina e Mara, il primo incontro sul set del film Caramelle da uno sconosciuto

Il primo incontro, infatti, avvenne nel lontano 1987. Sabrina e Mara si sono conosciute sul set di Caramelle da uno sconosciuto, un film giallo molto particolare perché le due donne interpretavano due squillo, una di lusso e l’altra ‘dei borghi’, le cui vite erano state messe a dura prova a causa di un terribile assassino. Insieme alla Venier e alla Ferilli c’era anche un’altra attrice che conosciamo benissimo: Barbara De Rossi. Insomma, è stato da quell’anno in poi che è nata questa amicizia che piano piano è diventata sempre più forte.

Parole d’affetto tra la presentatrice e la conduttrice

Sabrina Ferilli descrive la sua amica Mara come una donna molto generosa e si è commossa quando ha saputo che sarebbe ritornata al timone di Domenica In. E la Venier, invece, ha definito la bella romana come la miglior attrice italiana ed ha preso le sue difese quando, sul web, qualcuno le rubò l’identità. Le due donne sono apparse insieme anche sui social, evidenziando ancor di più quanto sia forte il loro legame.

Mara Venier: “Sabrina? La mia amica del cuore”

Nel gennaio del 2019, per esempio, Mara e postò una dolce immagine sul suo profilo dove la si vede stretta proprio a Sabrina: “Stasera finalmente rivedo la mia amica del cuore…e si brinda alla vita!!”, ha scritto felice.