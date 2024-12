Ascolti tv 15/12: bene Vincenzo Malinconico, grandi conferme e flop

La terzultima domenica del 2024 si è conclusa, ma come sono andati gli ascolti tv il 15 dicembre? Il piccolo schermo ha intrattenuti con i suoi contenuti eterogenei e il pubblico ha avuto vasta scelta. Rai1, ad esempio, è andata piuttosto bene: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2, ha coinvolto 2.845.000 utenti, per un totale di share pari al 16.9%. Un po’ meno Mediaset, che comunque ha raccolto un buon risultato: Tradimento, in onda su Canale 5, ha interessato 2.314.000 spettatori, raggiungendo il 13% di share. Leggermente sotto, al 10%, c’è Italia 1 con Le Iene: il programma ha visto l’attenzione di 1.373.000 utenti.

Fabio Fazio, invece, sul Nove non va poi così male. Dopo la presentazione, Che Tempo Che Fa tocca il 10.9% di share, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, scende all’8.9%.

Access Prime Time e preserale: De Martino, Scotti e Liorni grandi conferme

L’Access Prime Time e il preserale si confermano ancora una volta più potente della prima serata. La Rai resta in vetta con Affari Tuoi, che grazie al grande show di De Martino ha raggiunto anche in questa domenica 15 dicembre il 27.3% di share (5.492.000 spettatori connessi!). Anche Marco Liorni con L’Eredità convince il pubblico da casa: il quiz di Rai 1 conquista il 19.9% di share, per un totale di 3.122.000 utenti connessi. E l’altro Re del preserale chi è? Indubbiamente Gerry Scotti. Il conduttore, infatti, è riuscito a ottenere ottimi risultati anche in replica! Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna è arrivata al 17.6% con 2.647.000 spettatori, mentre La Ruota della Fortuna è salita al 19.4%: che risultato!

Quali sono i canali e i programmi che invece hanno fatto numeri bassi? Anzitutto Blob, che domenica 15 dicembre ha raggiunto il 3.4% di share e 680.000 spettatori. Anche Rete 4 non è andata benissimo: La Promessa ha coinvolto 850.000 utenti e ha raggiunto uno share pari al 4.5%. La 7 male con Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata (1.7%), mentre il Nove con Che Tempo Che Farà ha intrattenuto 494.000 utenti toccando il 2.7%.

Gli altri ascolti tv: Domenica In, Amici e Verissimo al top, ma il Nove?

La mattina di domenica 15 dicembre è stata piuttosto tranquilla e, come spesso accade, è il pomeriggio la parte della giornata che interessa maggiormente gli utenti. Ad esempuo, su Rai1 Mara Venier con Domenica In va molto bene: nella prima parte lo share tocca il 20% (2.546.000 utenti), la seconda scende al 17.8%, mentre l’ultima, I Saluti di Mara (della durata di 13 minuti), arriva al 15.9%. Anche Canale 5 va molto bene: Amici di Maria De Filippi raggiunge il 24.3% e 3.015.000 spettatori: un altro grande successo per il talent show di Maria! A seguire c’è Verissimo di Silvia Toffanin, che nella prima parte arriva al 20%, nella seconda scende leggermente toccando il 19.5% (i famosi Giri di Valzer), e infine nella terza e ultima parte, ossia I Saluti di Verissimo, lo share cala di pochissimo raggiungendo il 18%.

Tra gli ascolti più bassi rimane sempre il Nove. Cash or Trash – Chi offre di Più?, ad esempio, raggiunge 278.000 spettatori e tocca il 2.1% di share, mentre La Corrida di Amadeus è vista da circa 296.000 utenti e lo share è del 2.6% nella prima parte, salendo poi al 3.2% (370.000 utenti) nella seconda, ossia quella chiamata Il Vincitore.

Niente di nuovo in questa domenica di dicembre: i dati parlano chiaro.