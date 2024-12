Peparini e Muller si sposano: retroscena sulla lite dopo la proposta

Andreas Muller e Veronica Peparini si sposeranno. A Verissimo sono stati confermati alcuni rumors trapelati di recente. La coppia ha preso parte allo sfortunato reality La Talpa. In quell’occasione il ballerino ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna. Le immagini sono state mostrate in esclusiva nel programma condotto da Silvia Toffanin. Ma pare che manchi un pezzettino di storia. Giorni fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva sussurrato che, a La Talpa, il danzatore aveva sì chiesto la mano dell’amata, ma che lei, pur accettando, non sarebbe stata contenta della modalità scelta dal partner. La Marzano aveva inoltre raccontato che ci sarebbe stata una lite tra i due piccioncini.

Le voci sulla presunta lite per la proposta di nozze

“Andreas farà la proposta a Veronica Peparini alla Talpa – aveva riferito Marzano -. Lei rimane scioccata dalla proposta, risponde di sì, ma dietro le quinte litigano di brutto. Lei inizia a urlare e a dirgli che non doveva fare la proposta in tv con tutti questi invidiosi. Lui per consolarsi prende una sigaretta e inizia a fumare”. A Verissimo è stato mostrato solamente il momento tenero della proposta e non la presunta lite. Opportuno dire presunta perché la Peparini, nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin, ha fornito una versione differente della vicenda rispetto ai rumors emersi.

“Hanno scritto che mi sono arrabbiata per la proposta – ha chiarito la coreografa -. In realtà mi sono arrabbiata la stessa sera, sì, ma non era per quello. La proposta lui me l’ha fatta proprio nella giornata dell’eliminazione a La Talpa e io ho rosicato molto. Quando sono uscita gli dicevo ‘pure questa cosa nostra del matrimonio e siamo usciti‘”. Insomma, la Peparini ha ammesso che c’è stata un’aria tesa, ma dall’altra parte ha sostenuto che la questione della proposta di matrimonio non c’entrava nulla con il suo nervosismo.

Verissimo, la proposta di matrimonio di Andreas Muller a Veronica Peparini

A Verissimo è stata mostrata la clip che ha immortalato il momento della proposta. Guardando il video si vede Muller inginocchiarsi davanti agli altri concorrenti de La Talpa e chiedere in sposa la compagna. “Io e Veronica in questi anni ne abbiamo vissute tantissime – ha dichiarato il danzatore a Verissimo -. A parte il gioco siamo stati due individui che probabilmente hanno deciso di vivere il loro amore contro pregiudizi, barriere e tutto, non ci siamo fermati davanti a nulla. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo. Abbiamo anche messo al mondo due meraviglie che si chiamano Ginevra e Penelope. Poi abbiamo anche fatto tante follie insieme. Voglio fare ancora un passo avanti verso questa relazione e quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi“.

Muller ha poi voluto evidenziare che non ha scelto di chiedere la mano di Veronica prima di iniziare l’avventura a La Talpa, ma che la decisione l’ha presa nel corso del reality. Altrimenti detto c’è stato ben poco di programmato. “A un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa”, ha narrato, aggiungendo che sia lei sia lui non hanno mai avvertito fortemente il desiderio di diventare marito e moglie, ma che, nonostante ciò, ha pensato che le nozze fossero il coronamento della loro unione sentimentale.

Quando si sposeranno Andreas Muller e Veronica Peparini

“Mi sono sentito di fare questa cosa perché pensavo che potesse farle piacere diventare a tutti gli effetti mia moglie. Quando ci sarà il matrimonio? Non c’è una data fissata. Il matrimonio però sarà in estate. Ci piace l’idea di passarlo in una bella giornata di sole con tutti gli amici”, ha concluso Muller. Dunque, ora, alla coppia non resta che dedicarsi ai preparativi nuziali.