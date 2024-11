La Talpa, Peparini show tra sfuriate e lacrime: mai vista così

Grazie alla sua partecipazione a La Talpa, Veronica Peparini sta mostrando un lato completamente nuovo di sé, emerso raramente nei suoi 10 anni di insegnamento ad Amici. La coreografa si sta mettendo in gioco al 100%, senza paura di dire la sua e arrivando anche a momenti di sfogo memorabili. La protagonista assoluta della puntata andata in onda stasera, lunedì 18 novembre, è stata proprio lei. La serata, infatti, si è aperta con un suo duro confronto con Lucilla Agosti, seguito da una scena epica durante la prima prova del programma.

Veronica Peparini contro Lucilla Agosti: “È matta”

A seguito di quanto accaduto alla fine della scorsa puntata, dove Orian ha tradito il gruppo partecipando all’asta e offrendo 11000 euro per salvarsi dal test finale, la Peparini è sbottata contro gli altri concorrenti. “Ma quale gruppo? Non c’è nessun gruppo qua!”, ha esclamato nervosa la coreografa. Il giorno dopo, si è poi scontrata con Lucilla Agosti in piscina, accusandola di essere troppo buonista. “Ti sei detta da sola che sei sensibile ed empatica, già questo dice molto. Mi da fastidio che questo giochetto lo fai con me che mi chiamo Veronica Peparini e non con Gilles per esempio”, ha detto Veronica.

“Io ho molta paura di te, che di Gilles”, ha quindi risposto la conduttrice. “E fai bene! Perché dico la verità”, ha ribattuto prontamente l’ex professoressa di Amici. Quando Veronica ha menzionato presunte carezze a Gilles Rocca, l’Agosti ha avuto una crisi di pianto, accusando la ballerina di averle dato della gatta morta. “È matta, sto a parlà con una matta”, ha commentato la coreografa.

Tornati alla cava, la Peparini ha ribadito di essere infastidita dal continuo vittimismo della Agosti, la quale invece ha ripetuto di essersi sentita offesa dalle parole della sua compagna d’avventura. Al che, è intervenuta Marina La Rosa con un’uscita epica: “Scusate, intervengo perché mi sono sentita chiamata in causa: Gatta Morta qui dentro sono solo io”.

i falliti del grande fratello che esaltate vorrebbero molto pic.twitter.com/lqB7jEXxSz — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) November 18, 2024

Veronica Peparini, paura a La Talpa: cos’è successo

Nella puntata di lunedì, 18 novembre, de La Talpa, Veronica Peparini ha dovuto affrontare una dura prova settimanale. I concorrenti erano infatti sospesi nel vuoto e dovevano lasciarsi cadere in acqua da altezze diverse: ognuno di loro ha indossato degli occhiali scuri ed erano appesi ad un filo. Dopo essersi posizionata nell’altezza prestabilita, la coreografa si è fatta prendere dal panico. “Mi viene da piangere, voglio andare a casa, non ci voglio stare qua”, ha urlato la concorrente, chiedendo di scendere.

A quel punto, sono arrivati prima Diletta Leotta e, poi, Andreas Muller, che ha incoraggiato la sua fidanzata a lanciarsi. “Veronica non è una persona paurosa, ha affrontato di peggio nella vita, un parto gemellare. In realtà è solo paranoica”, ha detto il ballerino. L’unica a non completare la prova, alla fine, è stata Marina La Rosa: “Ho paura dei tuffi, rinuncio, possono anche pensare che sono io la talpa”.