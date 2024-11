La Talpa, clamoroso indizio fa il giro del web: dettagli e reazioni

La Talpa ha fatto da pochissimo tempo ritorno sul piccolo schermo e negli ultimi giorni una sola domanda ha letteralmente assillato i telespettatori: “Chi è la Talpa?”. Il pubblico di Canale 5 e di Diletta Leotta, neo-conduttrice del reality show, non vede l’ora di scoprire l’identità del misterioso personaggio tacciato di essere un “traditore” e pare proprio che non dovrà attendere molto per saperlo. Infatti, esattamente com’è già successo nel corso delle passate edizioni del programma, nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web quello che potrebbe essere un clamoroso indizio circa l’identità della Talpa di quest’anno.

Il tatuaggio-prova

Anche questa volta a rovinare tutto potrebbe essere stato il logo della trasmissione. Un forte indizio che, stando ai commenti degli utenti del web, avrebbe rivelato prima del tempo l’identità de la Talpa di quest’anno. Il misterioso traditore potrebbe infatti essere Elisa Di Francisca.

Ad accendere un faro su questa possibilità sarebbe stato un tatuaggio ben visibile sul collo del piede destro della schermitrice e campionessa olimpica. Il tatoo riporta infatti un simbolo che ricorda moltissimo quello presente nel logo della quarta edizione del reality show. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che non sarebbe certo la prima volta che gli autori del programma decidono di prendere ispirazione in questo modo per realizzare il logo della trasmissione.

Ci sono infatti alcuni famosi precedenti che lo attestano e quindi, come si suol dire in questi casi, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

SONO SALTATO DAL LETTO LETTERALMENTE pic.twitter.com/4VV92PyQJT — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) November 11, 2024

Naturalmente, nel giro di pochissimo tempo gli utenti del web si sono espressi positivamente sull’attendibilità dell’inizio e qualcuno ha anche ricordato qualche precedente famoso: “Giuro che stavo cercando anch’io qualcosa inerente al logo.. come fu con Franco Trentalace” e “Oddio, allora è lei“ sono solo alcuni dei commenti lasciati dai telespettatori su X.

I precedenti: Franco Trentalance e Paolo Vallesi

Come anticipato, non è la prima volta che un dettaglio del genere viene notato dal pubblico. Se si vanno infatti a spulciare gli archivi della trasmissione, si può ben vedere che la stessa situazione si è verificata almeno altre due volte.

La prima riguarda la seconda edizione del programma, andata in onda nel lontano 2005. In quell’occasione la Talpa si era rivelato essere Paolo Vallesi, ma i telespettatori avevano capito che fosse lui il traditore ben prima della conclusione del programma. A smascherarlo, anche in quell’occasione, era stato un dettaglio riportato nel logo della trasmissione, che conteneva il simbolo di un albero stilizzato. Guarda caso, la canzone più famosa di Vallesi si intitola proprio “La forza della vita”, un titolo che rimanda proprio al concetto dell’albero della vita.

Ma non è finita qui perché l’anno successivo il logo della trasmissione conteneva il disegno di tre lance stilizzate e la Talpa si rivelò essere Franco Trentalance. L’analogia con il cognome è ovvia. Insomma, il pubblico ormai, abituato a questo tipo di dinamiche, è convinto che anche quest’anno la storia si ripeterà e che quindi la Talpa si rivelerà essere proprio la Di Francisca. Non resta da fare altro che attendere le prossime puntate per scoprirlo.