Ascolti tv 15/1 – GF e La Storia, chi ha avuto un crollo: tutti i dati

Drastico calo per La storia (Rai Uno) che passa dai da 4.4 milioni di telespettatori della scorsa settimana (23.5% di share) ai 3.68 di ieri (20.2%), perdendo quindi per strada oltre 700 mila utenti. Stabile il Grande Fratello 8 (Canale 5) con 2.5 milioni di utenti (19.4%). Bene Enricomincio (Rai Due), il solo programma, oltre a quelli delle ammiraglia, in grado di sfondare il muro del milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 15 gennaio 2024:

Canale 5: Grande Fratello ha raccolto 2.541.000 spettatori (19.4% di share);

Rai Uno: La storia ha totalizzato 3.685.000 spettatori (20.2%);

Rai Due: Enricomincio da me ha avuto 1.135.000 spettatori (6.9%);

Italia 1: Freedom ha fatto compagnia a 820.000 spettatori (5%);

Rai Tre: FarWest ha coinvolto 573.000 spettatori (3.3%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 710.000 spettatori (4.7%);

La7: La torre di Babele ha convinto 899.000 spettatori (4.5%);

Tv8: 4 hotel ha ottenuto 463.000 spettatori (2.7%);

Nove: Little Big Italy ha conquistato 509.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv lunedì 15 gennaio 2024: preserale e access prime time

Domina Rai Uno nell’access prime time e nel preserale.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.257.000 spettatori (23.8%);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.787.000 utenti (22.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.585.000 persone (16.2%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.568.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.944.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 2.179.000 telespettatori (15.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.628.000 (20.6%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.389.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.748.000 spettatori (7.8%);

Rete Quattro: Prima di Domani ha informato 723.000 spettatori (3.3%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.845.000 spettatori (8.3%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 463.000 telespettatori (2,1%);

Nove: Cash or Trash – Chi offre di più? ha registrato 496.000 telespettatori (2.2%);

Rai Due: Castle ha ottenuto 704.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv lunedì 15 gennaio 2024: il pomeriggio

Matano sempre davanti a Merlino, il primo pomeriggio dominato dalle soap di Canale Cinque e da Uomini e Donne.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.526.000 spettatori (14.8% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.787.000 spettatori (18.6%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 2.448.000 spettatori (20%);

Rai Due: Ore 14 un netto di 1.051.000 utenti (3,83%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.864.000 telespettatori (22.7%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.803.000 telespettatori (21,58%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.769.000 spettatori (25.4%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.804.000 utenti (18.8%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.688.000 spettatori (17.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.510.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e di 1.594.000 utenti (13.3%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di lunedì 15 gennaio