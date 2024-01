GF notte: Beatrice mantiene il punto, Letizia delusa da Vittorio

Nella puntata del Grande Fratello del 15 gennaio, Rosanna Fratello è stata eliminata. Protagonista indiscussa Beatrice Luzzi che ha avuto delle discussioni in Casa con più di qualche inquilino. Nel post puntata sono emersi altri dissapori e perplessità da parte di alcuni concorrenti.

Una delle discussioni principali è stata quella tra Beatrice e Grecia. La Luzzi ha rivelato che l’amicizia che la lega all’attrice venezuelana ora non c’è più, perché la vede poco spontanea e pronta ad aprirsi verso gli altri, a farli entrare nella propria intimità. In molti hanno preso le difese di Grecia ma, a fine puntata, Beatrice si è confrontata sia con Vittorio Menozzi che con Monia La Ferrera. Il giovane l’ha rassicurata, spiegandole di aver inteso il suo discorso e che proverà a mediare per far trovar loro un punto di incontro. Diversa la reazione di Monia, che ha rafforzato l’idea di Beatrice, anche secondo lei la Colmenares è molto furba e “fa finta di non capire” per non litigare e andare avanti nel gioco.

Dopo la puntata, Greta Rossetti le ha spiegato di non essere d’accordo con il suo discorso e che, secondo lei, ha sbagliato. Ma Monia non ha voluto cambiare opinione: per lei Grecia è una grande giocatrice.

Letizia vs Vittorio

Una nomination che ha sorpreso Letizia Petris è stata quella di Vittorio. I due erano molto amici, poi nella puntata dell’8 gennaio, Paolo Masella ha mostrato gelosia nei confronti del ragazzo. Menozzi, vedendo che la sua coetanea anziché mediare, “si è fatta proteggere” dal suo partner e non ha difeso la loro amicizia, ha deciso di allontanarsi.

Nonostante sia stata lei la prima a nominarlo, non appena lui ha fatto lo stesso, lei si è offesa. Durante una confessione alle ragazze, ha sostenuto anche che Vittorio si sia avvicinato a lei per altre finalità e che si sia allontanato perché ora ha stretto un legame più forte con Beatrice. Secondo Letizia, dunque, il ragazzo starebbe dando man forte alla Luzzi, perché lei e Paolo sono il suo nuovo obiettivo. Nella notte, ha cercato anche di provocare l’attrice, dandole della statua, ma lei, come sempre, ha saputo rispondere a tono: “In 25 giorni non mi hai mai chiesto di mio padre, forse converrebbe anche a te pensare agli altri, non solo a te stessa“.

Bea: " in 25 giorni nn mi hai mai chiesto di mio padre come stava"

Letizia:"Bea un po' umana è meno statua"

Ma vi rendete conto la statua snodata violenta,falsa,snob,senza un briciolo di umanità di letilagna!! #GrandeFratello #luzzers #beaux pic.twitter.com/6eYrtUyU4A — Beautiful👑🔥66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 16, 2024

Il malessere di Giuseppe

Un’altra “vittima” della Luzzi è stato Giuseppe Garibaldi che è stato nominato. L’attrice gli ha dato del maleducato perché è stato supponente nei confronti dei nuovi arrivati. A fine puntata, il ragazzo, da sempre attento ai consensi e ai messaggi che passano, è caduto in un momento di sconforto esprimendo anche la volontà di uscire, ma forse più per fare tenerezza.

Anita Olivieri subito è entrata in difesa dell’amico e lo ha spronato a non “farsi rovinare il percorso da una persona“, stessa cosa Rosy Chin che ha detto “di aver imparato ad essere superiore alle provocazioni di Beatrice“.

lui sta già piangendo per la nomination che ha fatto la rouge, questa cosa ce la portiamo per almeno 3 giorni#grandefratellopic.twitter.com/CR1Lg7TwAb — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 16, 2024

Marco Maddaloni, invece, gli ha dato del ‘pesante’, spronandolo a viversi il gioco con maggiore leggerezza e di non fare una guerra per la “spaccatura che c’è nella Casa“. Ma il ragazzo teme la Luzzi e sa che è forte e potrebbe buttarlo fuori se si scontrasse con lei.

Beatrice vs i Paoleti

Fiordaliso, a fine puntata, ha detto a Beatrice di essere in disaccordo con lei per ciò che ha detto contro la coppia. Ma la Luzzi, come sempre, ha tenuto il punto. Non solo, le ha dato dell’ipocrita poiché anche la cantante ha espresso per settimane il suo stesso pensiero. Per Beatrice la coppia si basa su un’alleanza che li rende più forti, ma non pensa ci sia del sentimento che li lega realmente.