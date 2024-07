Ascolti Tv 15/07: Battiti Live VS Mina Settembre. Vincitori e vinti

In queste giornate estive, in televisione vediamo spesso una “lotta” allo share abbastanza flebile, in alcune sere addirittura uno scontro tra repliche. A brillare sono lo sport e i concerti estivi. Così, come accaduto anche con la messa in onda della precedente puntata, a vincere il prime time di ieri lunedì 15 luglio 2024 è stato il Cornetto Battiti Live.

Gli ascolti della prima serata

La seconda delle tre tappe a Molfetta del concerto organizzato da Radio Norba, su Canale 5, ha ottenuto uno share del 22% con 2.351.000 telespettatori. Si confermano così vincenti i cambiamenti attuati per questa nuova edizione. Ilary Blasi – con tanto di outfit “maschiaccio” – sembra conquistare il pubblico e il passaggio sulla rete più importante di Mediaset dà al format una maggiore visibilità.

Inevitabilmente, la replica della seconda stagione della fiction Rai Mina Settembre non ottiene lo stesso successo. Nonostante la serie sia molto acclamata dal pubblico generalista, quando si tratta di puntate già viste la platea migra verso qualcosa di più leggero e inedito. Forse per questo, la fiction con protagonista Serena Rossi conquista 1.789.000 spettatori, con uno share del 12.7%.

Senza infamia e senza lode i dati rilevati per i programmi andati in onda su altre reti. Segnaliamo su Italia 1 il debutto dell’undicesima stagione di Chiacago PD che ha interessato 1.015.000 spettatori (7.7% di share), il 5,9% di share di Quarta Repubblica su Rete 4 – con 651.000 spettatori – e Kilimangiaro Estate su Rai 3, che tiene incollati allo schermo 694.000 spettatori, con il 4.8% di share.

I dati dell’access prime time e del preserale

Passando invece all’access prime time, anche in questo caso a vincere la sfida è Canale 5. Paperissima Sprint ottiene 2.811.000 spettatori pari al 17.4%. Più in basso invece Techetechetè che, nonostante vanti un pubblico di appassionati, non riesce a conquistare la platea più ampia. La puntata di ieri, dedicata agli anni ’90, ottiene il 15.9% di share, con 2.569.000 telespettatori. Abbastanza buoni i dati di Rai 3 che, con Caro Marziano e Un Posto al Sole, si tiene in entrambi i casi sopra il milione di spettatori.

Durante la fascia preserale invece, Rai Uno conquista la platea, con il format ormai consolidato di Reazione a Catena. Il game show, nonostante il cambio della conduzione, continua ad appassionare il pubblico estivo della prima rete generalista. Pino Insegno ottiene 3.087.000 spettatori pari al 25.5% (2.187.000 spettatori e 23% durante l’Intesa Vincente). La replica di The Wall su Canale 5 si colloca decisamente più in basso, con il 16.7% di share e 1.894.000 telespettatori ( nella fascia de I Protagonisti invece 1.273.000 spettatori con il 14.5%).

Ascolti della giornata del 15/07

Nel corso della giornata di ieri poi, i programmi che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico sono stati diversi. Al mattino è Prima Pagina TG5 – su Canale 5 – ad ottenere la percentuale più alta, con il 20.3% di share e 537.000 telespettatori. Su Rai Uno, bene UnoMattina Estate che conquista il 17.7% di share e 668.000 spettatori.

A conquistare il mezzogiorno televisivo è Camper su Rai Uno. Il programma ottiene 1.532.000 spettatori (16.9%), mentre nella versione “In Viaggio” incolla davanti allo schermo ben 1.002.000 spettatori (19.1%). Rilevante anche il dato di Forum che, nonostante sia in replica, su Canale 5 totalizza 1.153.000 spettatori con il 17.9% di share.

Durante il pomeriggio, su Rai Uno Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.258.000 spettatori con il 17.6% nella presentazione e 1.515.000 spettatori con il 19.7% durante il resto della messa in onda. Sempre bene poi le soap in onda su Canale 5, che con il loro pubblico appassionato fanno ottenere alla prima rete Mediaset uno share tra il 19% (Beautiful) e il 20.5% (La Promessa). Bene anche Pomeriggio Cinque News, che intrattiene 1.144.000 spettatori pari al 16% nella prima parte e 1.105.000 spettatori pari al 14.7% nella seconda parte.