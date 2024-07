Ilary Blasi, a Battiti Live il tutone da maschio divide: marca e prezzo

Seconda puntata di Battiti Live trasmessa da Canale Cinque e seconda conduzione dell’evento per l’accoppiata Ilary Blasi – Alvin. Entrambi hanno scelto dei look molto particolari. Il presentatore è giunto sul palco con un completo interamente rosso, mentre l’ex lady Totti ha optato per una tutona da maschio in jeans. La scelta, a giudicare dalle reazioni social, ha diviso il pubblico: da un lato si sono schierati coloro che hanno trovato l’outfit sbarazzino e azzeccato per lo stile dell’ex Letterina e per il contesto disteso del concerto, dall’altro lato coloro che hanno ritenuto troppo ‘trasandato’ l’abbigliamento.

Chi volesse acquistare la jumpsuit in jeans è bene che sappia che è del marchio Dsquared2. Andando sul sito del brand si scopre che è in vendita solitamente a 990 euro. In questi giorni, però, visto che è tempo di saldi, è scontata non poco e la si può avere sborsando 693 euro, comunque una cifra non certo alla portata di tutti. Altra curiosità riguarda il fatto che il capo di abbigliamento è pensato per clienti maschi. Tuttavia, come dimostrato dalla Blasi, lo possono indossare anche le donne. Quando si ha stile e si è in grado di dettare tendenze non c’è categoria che tenga.

La tuta in denim è un pezzo unico della collezione Dsquared2 e presenta una dissolvenza molto leggera e una vestibilità ampia, con spalle a scendere. Il cavallo extra basso dei pantaloni serve a conferire al look una connotazione casual e rilassata. Le tasche frontali oversize e la chiusura con bottoni aggiungono un tocco pratico al capo, essendo utili per infilarci dentro oggetti. La jumpsuit può essere indossata con o senza cintura in base al gusto personale.

Ilary Blasi e Alvin, la coppia che non delude: Battiti Live più frizzante

Il tandem Blasi-Alvin, rodatissimo, ha reso Battiti Live un evento televisivo-musicale più frizzante rispetto al passato. Sia l’ex moglie di Totti sia l’ex inviato de L’Isola dei Famosi sono in grado di dare un ritmo vivace al programma e sanno tenere il palco. Non a caso la prima puntata è stata vista da 2.7 milioni di utenti, 22.4% di share. Dati di ascolto più che buoni.