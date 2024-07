Ascolti Tv 8/7: Battiti Live, Mina Settembre. Chi l’ha spuntata. I dati

La prima serata di ieri, lunedì 8 Luglio, ha visto il debutto della nuova versione di Battiti Live. Il trasferimento su Canale 5 e il cambio conduzione, affidata ad Ilary Blasi e ad Alvin hanno giovato al concerto live, al quale si sono sintonizzati in 2.707.000 spettatori (22.4%). Restando su Mediaset, il palinsesto di Italia 1 ha offerto il film Io sono Leggenda con Will Smith, che è stato visto da 1.046.000 spettatori ( 6.6%). Su Rete 4 invece Quarta Repubblica è finito sotto il milione di spettatori, più precisamente con 718.000 spettatori (6%).

Spostiamoci in Rai e vediamo come è andata. Su Rai 1 hanno mandato in onda le repliche di Mina Settembre con Serena Rossi, che non hanno ritrovato 1.952.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai 2 è iniziata l’ennesima serie poliziesca, Panda che non ha convinto molti, a guardarla c’erano 554.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rai3 invece la versione estiva di Kilimangiaro ha convinto di più, segnando 675.000 spettatori pari al 4.3%. Su La7 In Onda ottiene un buon risultato, con 1.083.000 spettatori (6.5%). Sul Nove ripropongono il film Con Air e non toccano neanche mezzo milione di spettatori, 404 .000 spettatori (2.8%). La batosta più grossa è di Tv8, che con Viaggi Pazzeschi raggiunge a malapena 290.000 spettatori (1.8%)

Ascolti Tv Lunedì 8 Luglio: access prime time

Nel preserale c’è uno scontro che finisce quasi ad armi pari. Su Rai1 Techetechetè non esplode, ma porta a casa comunque 2.780.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint gli tiene testa, ottenendo 2.575.000 spettatori (15.6%) Sugli altri canali come è andata? Su Rai 3 c’è sempre una fetta di pubblico appassionata ad Un Posto al Sole, ben 1.345.000 spettatori (8.2%). Prima dei telegiornali la sfida però vedeva in testa Rai 1 con Reazione a Catena che ha appassionato 2.941.000 spettatori ( 24.5%) nonostante gli strafalcioni. Su Canale5 continuano le repliche di Caduta Libera che convincono comunque da 1.879.000 spettatori (16.6%).

Ascolti Tv Lunedì 8 Luglio: pomeriggio

Nel pomeriggio degli italiani regna Rai 1 con Estate in Diretta che conquista 1.588.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 le serie turche vanno ancora benissimo: Endless Love appassiona 1.915.000 spettatori (18.2%) e The Family debutta con 1.698.000 (19.9%) La preferita però è ancora la spagnola La Promessa che raggiunge 1.4399.000 spettatori (20.3%). Pomeriggio Cinque News invece continua a non decollare e si tiene in una fascia tiepida di 1.096.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 928.000 spettatori (12.3%) nella seconda

Ascolti Tv Lunedì 8 Luglio: la mattina

Comincia bene la settimana Rai 1 con Unomattina Estate, con 615.000 spettatori (16%). Segue poi Camper con 1.417.000 spettatori (15.7%). Su Canale 5 comunque si difende Dario Maltese con Morning News che inizia in totale parità nella prima parte, 615.000 spettatori (15.8%) e 518.000 spettatori (14%) nella seconda parte. A regnare sulla mattina è comunque sempre Forum in replica che conquista 1.113.000 spettatori (18%).