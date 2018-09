Ascolti tv 14 settembre 2018: Tale e Quale Show riparte alla grande

Tale e Quale Show ascolti ieri sera venerdì 14 settembre 2018: ottima prima puntata

Passano gli anni ma Tale e Quale Show resta una garanzia per gli ascolti tv di Rai Uno. Il varietà di Carlo Conti ha conquistato quattro milioni e mezzo di telespettatori nel corso della prima puntata in onda venerdì 14 settembre. Oltre il 23% di share per lo show che da quest’anno fa a meno del comico Gabriele Cirilli e ha due nuovi giurati accanto a Loretta Goggi, ovvero Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ascolti tv: Carlo Conti batte Checco Zalone e il suo film

Tale e Quale Show è molto seguito anche sui social network: su Facebook e Instagram si sprecano i commenti sulle esibizioni dei concorrenti, che a volte sfiorano il trash, mentre su Twitter è stato trend topic per tutta la serata. Conti ha dunque battuto la concorrenza Mediaset che per l’occasione ha programmato un film di Checco Zalone, Quo Vado. Grande successo al cinema, in tv la pellicola non è stata seguita da più di due milioni di telespettatori.

Vladimir Luxuria ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show

La prima puntata di Tale e Quale Show 2018 è stata vinta a sorpresa da Vladimir Luxuria che, con la sua imitazione di Ghali, ha battutto i favoriti Alessandra Drusian e Antonio Mezzancella. Fondamentale per la vittoria dell’ex Parlamentare è stato il supporto dei suoi compagni di avventura, che l’hanno votata in massa per l’impegno messo nel tornare ad indossare i panni di un uomo.