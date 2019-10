Ascolti tv 14 ottobre: Montalbano batte il finale di Temptation Island Vip

Ascolti tv 14 ottobre 2019: ecco chi ha vinto la sfida serale tra Temptation Island Vip e Montalbano

Una nuova settimana ottobrina è ormai iniziata e con esse sono iniziate le ormai tipiche gare d’ascolti. Quella di ieri sera, 14 ottobre 2019, è stata una bella sfida infuocata perché a cercare di accalappiarsi il podio ci sono stati 3 spettacoli che sono super seguiti: Il Commissario Montalbano, Temptation Island Vip e Stasera tutto è possibile. Per il reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi quella di ieri era una puntata speciale dato che era l’ultima. Ieri sera infatti si sono spenti i falò luccicanti una volta per tutte per dare l’appuntamento (o almeno così spera) al prossimo anno. E dunque come sarà andata? Chi avrà ottenuto più spettatori? Come sarà andato lo show condotto da Stefano De Martino che, a quanto pare, piace sempre più? E le repliche de il famoso Commissario interpretato da Luca Zingaretti? Scopriamolo insieme!

Ascolti tv 14 ottobre: Il commissario Montalbano il più seguito

Su Canale Cinque, la scoppiettante ultima puntata di Temptation Island Vip ha incuriosito 3.363.000 persone chiudendo con il 19.4% di share. Il commissario Montalbano – La danza del gabbiano, su Rai Uno, ha tenuto incollati al divano ben 5.330.000 spettatori ottenendo il 24.1% di share. Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino ha raccolto 1.424.000 spettatori su Rai 2 con il 7% di share. Sui Rai 3, il programma Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha interessato 1.339.000 individui (5.1%), Presa Diretta 851.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rete 4, Quarta Repubblica ha catturato l’attenzione di 1.169.000 ottenendo il 6.4% di share. John Rambo con Sylvester Stallone su Italia Uno, invece, ha raccolto davanti alla televisione 1.456.000 persone (6%). Grey’s Anatomy, il medical drama più amato dagli italiani, su La 7 ha totalizzato il 2.4% di share con 577.000 spettatori.

Ascolti tv lunedì 14 ottobre: i risultati dei programmi pomeridiani

Su Rai Uno Caterina Balivo con Vieni da Me ha tenuto incollati allo schermo 1.636.000 spettatori ottenendo il 12.2% di share, mentre su Rai Due Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 582.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Canale Cinque Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 000 spettatori (%) e Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.695.000 persone nella prima parte (17.4%), al 16.7% con 1.836.000 spettatori nella seconda e 1.761.000 spettatori nella terza con il 14.4% di share. Tornando su Rai Uno La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.258.000 spettatori con il 12.9% di share.

La partenza settimanale degli amati game show: i dati auditel

Come hanno iniziato la settimana i quiz/game show televisivi che fanno compagnia agli italiani durante l’ora di cena? Ecco tutti i dati!

Rai Uno: l’Eredità condotto da Flavio Insinna ha raccolto 4.665.000 ereditiers con il 23.6% di share; I Soliti Ignoti con Amadeus ha incuriosito 5.501.000 spettatori ottenendo il 21.2% di share.

Canale 5: Gerry Scotti con Caduta Libera ha riunito 2.892.000 spettatori totalizzando il 20.4% di share.

TV 8: Guess My Age capitanato da Enrico Papi è stato seguito da 547.000 spettatori (2.2%).