Ascolti 14 ottobre: ecco chi ha vinto tra Domenica In e Domenica Live

Ascolti tv ieri: un altro successo per la Domenica In di Mara Venier

Giunge puntuale lo scontro televisivo tra le due padrone di casa della domenica pomeriggio, Barbara D’Urso e Mara Venier. Talk, interviste e momenti divertenti non sono mancati in entrambi i programmi, Domenica Live e Domenica In. Ma come al solito c’è un solo vincitore, e anche questa domenica Mara Venier porta a casa un altro grande successo. Domenica In ha intrattenuto una media di 2.813.000 telespettatori per 19.2 punti percentuali di share nella prima parte 2.274.000 telespettatori pari al 18.5% di share nella seconda. Il programma ha battuto il diretto concorrente puntando su interviste che hanno attirato un pubblico sempre maggiore. Per l’occasione Mara Venier ha dialogato con la sorella di Stefano Cucchi. In seguito, la conduttrice ha intervistato Stefano De Martino, Orietta Berti, Nino Frassica e Alessandro Preziosi. Di contro, i risultati di Domenica Live non sono stati sufficienti per battere il concorrente. Ecco i dati Auditel del programma di Canale 5. Nelle anticipazioni la trasmissione è stata vista da 1.854.000 telespettatori con uno share del 12.30%, mentre nella prima parte è stata vista da 2.144.000 telespettatori (share del 16.6%). Si prosegue nella seconda parte con 2.013.000 telespettatori (share del 17.2%) e nella terza parte con 2.839.000 telespettatori (share del 19.8%). Infine, nella quarta parte, sono stati registrati 2.549.000 telespettatori, con uno share del 19.6%.

Ascolti tv 14 ottobre: i dati Auditel dei programmi in prime time

Dopo aver parlato dello scontro domenicale tra Barbara D’Urso e Mara Venier, scopriamo insieme come sono andati i programmi in prima serata di ieri, 14 ottobre. Su Rai 1 Polonia vs Italia – Uefa Nations League ha tenuto con il fiato sospeso una media di 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. NCIS, il telefilm americano di Rai 2, ha intrattenuto una media di 1.877.000 telespettatori pari a 7.3 punti percentuali di share. La trasmissione condotta da Veronica Pivetti su Rai 3, Amore Criminale, ha interessato una media di 1.360.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete 4, invece, il film Il Fuggitivo ha entusiasmato un media di 818.000 telespettatori. Share pari al 4.1%.

Ecco gli ascolti tv degli altri programmi in prima serata del 14 ottobre

La seconda stagione di Victoria, serie tv di Canale 5, ha conquistato 1.661.000 telespettatori pari al 7% di share. Le Iene, programma di approfondimento e attualità di Italia 1, ha informato una media di 2.053.000 spettatori con l’11.9% di share. La puntata di Non è L’Arena condotta da Massimo Giletti è stata vista da una media di 1.174.000 telespettatori. Share del 6.3%. Infine, su TV8 il film con Paola Cortellesi intitolato Nessuno mi può giudicare ha intrattenuto 628.000 telespettatori per il 2.6% di share. Invece, sul Nove C’è Posto per 30? condotto da Max Giusti ha raggiunto una media di 288.000 telespettatori pari al 1.2% di share.